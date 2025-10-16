Кравцов предложил провести всероссийский съезд учителей физкультуры

Губернатор Дмитрий Миляев выразил готовность организовать мероприятие в Тульской области

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил совместно с Министерством спорта РФ провести всероссийский съезд учителей физкультуры. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

В Министерстве спорта России состоялась рабочая встреча Кравцова с министром спорта, председателем Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым и губернатором Тульской области, руководителем комиссии Госсовета по спорту Дмитрием Миляевым. Главными темами стали: подготовка к предстоящему заседанию президентского Совета по спорту, развитие школьного и детско-юношеского спорта.

"Обсудили также вопрос возможного введения третьего урока физкультуры, дополнительных мер поддержки для более чем 72 тыс. педагогов по этому предмету, - говорится в сообщении. - Сергей Кравцов предложил совместно с Минспортом провести всероссийский съезд учителей физкультуры. В свою очередь губернатор Дмитрий Миляев выразил готовность организовать его в Тульской области".

Кроме того, министры обсудили развитие "Президентских состязаний", которые с 2023 года проходят не только по летним, но и по зимним видам спорта, что позволяет вовлекать больше школьников и формировать кадровый резерв для профессионального спорта. Кравцов предложил расширить количество категорий участников "Президентских состязаний", чтобы к ним присоединились студенты организаций СПО.