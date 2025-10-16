Прокуратура пресекла вывод средств аэропорта Домодедово бывшему владельцу

В конце 2024 года бывший владелец группы компаний "Домодедово" заключил договор на выделение ему реального займа в размере около 18,5 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

Здание аэропорта Домодедово © Михаил Метцель/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Транспортная прокуратура пресекла возможный вывод средств из группы компаний аэропорта Домодедово в пользу бывшего владельца под видом возврата займа на 18,5 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

В надзорном ведомстве отметили, что Московской межрегиональной транспортной прокуратурой по поручению Генеральной прокуратуры была проведена проверка исполнения законодательства о сохранности государственной собственности. В ходе проверки установили, что в конце 2024 года бывшим владельцем группы компаний "Домодедово" был заключен договор на выделение ему реального займа размером около 18,5 млрд рублей. В пресс-службе добавили, что поручителями по соглашению определили "семь производственных предприятий аэропорта".

Благодаря своевременному вмешательству транспортной прокуратуры удалось пресечь возможность перевода заемных денежных средств в пользу бывшего бенефициара аэропорта и последующее взыскание задолженности с выступивших гарантами компаний.

С июня 2025 года по иску Генпрокуратуры к бывшему тогда владельцем ООО "ДМЕ холдинг" Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану аэропорт Домодедово обращен в собственность государства.