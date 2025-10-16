В Петербурге на участке метро случился сбой в движении поездов

Причиной стал неисправный состав

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Неисправный состав стал причиной утреннего закрытия четырех станций метро Кировско-Выборгской линии в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен". Поезд двигался в депо со станции "Гражданский проспект" и несколько раз останавливался в туннеле.

В 8:30 утра 16 октября станция метро "Девяткино" была закрыта на вход. Через четыре минуты после этого закрылась станция "Гражданский проспект". Чуть позже были закрыты станции "Проспект Ветеранов" и "Автово". Также были увеличены интервалы между отправлениями поездов.

В 9:29 было объявлено, что все станции метро работают в штатном режиме, а интервалы между поездами на первой линии восстановлены.