Ростовский губернатор запретил спил деревьев в регионе при благоустройстве

Проект был предложен по итогам поездки в Новочеркасск, где подрядчик, проводя работы по благоустройству, вырубил 30 здоровых сосен

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь запретил спил здоровых деревьев в регионе, высота которых выше 1,8 м, без его письменного согласия.

"Новое правило довел до всех глав. Оно действует с сегодняшнего дня: теперь спиливать деревья выше 1,8 метра в ходе благоустройства можно только с моего письменного разрешения", - написал Слюсарь в своем Telegram-канале по итогам поездки в Новочеркасск, где подрядчик, проводя работы по благоустройству, вырубил 30 здоровых сосен.

По его словам, бывший мэр Новочеркасска Юрий Лысенко, в отношении которого расследуется уголовное дело о получении взятки, публично обещал, что деревья при благоустройстве трогать не будут.

"Поручил своему заместителю Артему Хохлову провести служебное расследование. Необходимо установить, кто принял решение о вырубке, кто и когда снял запрет на спил", - уточнил губернатор региона.

Общественности, по словам Слюсаря, представят измененный проект благоустройства, остальные деревья подрядчик трогать не будет, а на месте вырубленных сосен высадят крупномеры.