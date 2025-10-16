В Самарской области создали штаб по экономической безопасности

Он рассмотрит реализацию нацпроектов в регионе

САМАРА, 16 октября. /ТАСС/. Штаб по экономической безопасности, который рассмотрит ход реализации национальных проектов, создан в Самарской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев в своем канале в Мах.

"Создали в регионе штаб по экономической безопасности. Его работа будет строиться по нескольким направлениям. Во-первых, это мобилизация внутренних ресурсов областного правительства для безусловного исполнения нацпроектов, инициированных нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Во-вторых, это прикладная работа по повышению доходов в регион", - написал Федорищев.

Первым вопросом рассмотрения штаба стало исполнение федерального проекта "Оздоровление Волги" нацпроекта "Экология". Как констатировал губернатор, его цели в регионе "не достигнуты" несмотря на то, что Самарская область была в числе первых регионов, приступивших к его реализации. На цели проекта было направлено более 11 млрд рублей федеральных средств. Федорищев признал, что подход к исполнению был несистемным, а контроль со стороны правительства недостаточным. Он поручил проанализировать причины неисполнения нацпроекта в двухмесячный срок.

В рамках проекта "Оздоровление Волги" сдача 5 из 18 очистных сооружений в Самарской области была перенесена с 2024 на 2025 год. В мае 2025 года правоохранительные органы сообщали о выявлении мошенничества на 131 млн рублей при реализации проекта. Хищение средств возникло при поставке на объекты оборудования ненадлежащего качества.

Кроме того, новый штаб рассмотрел вопрос о вовлечении в легальный экономический оборот предпринимателей, ведущих деятельность на территории области, но не платящих налоги.