В РФ предложили создать должность уполномоченного по правам участников СВО

В стране работают, в частности, уполномоченные по правам человека и государственный фонд "Защитники Отечества"

УЛАН-УДЭ, 16 октября. /ТАСС/. Целесообразность создания в РФ новой должности - уполномоченного по правам участников и ветеранов специальной военной операции обсудят на федеральном уровне, предложение ввести ее прозвучало в Бурятии, сообщил журналистам в Улан-Удэ первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

"Пришли к набору предложений, которые требуют дополнительной проработки на федеральном и региональных уровнях. <…> Есть отдельное предложение, оно прозвучало сегодня впервые и требует проработки с федеральным центром, федеральными органами власти - уполномоченный по правам участников и ветеранов СВО", - сказал Яцкин после ряда совещаний в Бурятии.

Он отметил, что в стране работают уполномоченные по правам человека, государственный фонд "Защитники Отечества", уполномоченные по защите прав детей. "В этой коллаборации проработаем с Минобороны, с [председателем фонда "Защитники Отечества"] Цивилевой Анной Евгеньевной и поймем, насколько надо выделять отдельно [должность]", - сказал Яцкин.