В Кремле 22-23 октября пройдет съезд Русского географического общества

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. XVII съезд Русского географического общества (РГО) пройдет 22-23 октября в Государственном Кремлевском дворце. Главной целью мероприятия станут выборы органов управления общества, а также вручение премии РГО и наград, сообщает пресс-служба РГО.

"Делегатам будут представлены отчеты о деятельности управляющего совета и ученого совета РГО. Также с докладом о проделанной работе, успехах и достижениях РГО в период с 2020 года выступит действующий президент общества Сергей Шойгу. После подведения итогов состоятся выборы органов управления общества, среди которых будет избран и президент РГО. Делегаты обсудят векторы дальнейшего развития общества до 2030 года и приоритетные направления деятельности до 2035 года", - говорится в сообщении.

В заседании съезда примут участие 216 делегатов, в число которых войдут члены управляющего совета, ученого совета, совета старейшин, совета регионов, а также представители региональных отделений. На протяжении двух дней будут подведены итоги работы, проделанной за последние пять лет. Свои отчеты представят председатели шести комиссий РГО: по развитию туризма, постоянной природоохранительной комиссии, по географическому и экологическому образованию, по территориальной организации и планированию, по развитию молодежного движения и этнографической комиссии.

На съезде будут отмечены государственными наградами и наградами общества ученые, педагоги, общественные деятели и представители РГО, внесшие особый вклад в развитие общества и географической науки. Имена выдающихся ученых, кому присвоено звание "Заслуженный географ Российской Федерации", и чей вклад в географическую науку оценен на высшем уровне, будут озвучены 23 октября.

Премия РГО

Также в год 180-летия РГО в пятый раз состоится вручение премии Русского географического общества. Победителей ждет награда в размере 1 млн рублей. В этом году на соискание премии РГО поступило более 530 заявок в девяти номинациях: лучший научный проект, лучший историко-культурный проект, лучший образовательный проект в области географии, лучший природоохранный проект, лучший документальный фильм, лучший фильм-путешествие, лучший туристический проект, лучший детский проект, лучший иностранный проект о России.

Премия РГО - престижная награда за достижения в области национальной географии, экологии, сохранения и популяризации природного и историко-культурного наследия нашей России. Это успешно воплощенные в жизнь проекты - научные исследования, экспедиции, новаторские идеи в области образования и просвещения, научно-популярные фильмы, телевизионные и издательские проекты. Подать заявку на получение премии РГО могут граждане или организации из любой страны мира. Главное условие - представляемый проект должен быть посвящен России.

