Алмаз в 109 карат из Архангельской области назовут в честь художника Борисова

Имя выбирали путем голосования в соцсетях

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 16 октября. /ТАСС/. Алмаз весом 109,28 карата, найденный летом на месторождении им. В. Гриба в Архангельской области, назовут в честь известного арктического художника Александра Борисова, сообщили ТАСС в "АГД Даймондс". Имя выбирали путем голосования в соцсетях.

"Камень будет назван в честь Александра Борисова", - сказали в компании.

Александр Борисов (1866-1934) - русский художник, он считается первым живописцем Арктики.

В компании принято самые крупные и редкие алмазы называть в честь людей, оставивших свой след в истории Архангельской области и России.

В Архангельской области расположены единственные алмазные месторождения в Европе. В регионе два месторождения алмазов: имени М. Ломоносова в Приморском округе, его разрабатывает "Севералмаз", и имени В. Гриба в Мезенском округе, которое разрабатывает "АГД Даймондс".