Зимняя резина: зачем она нужна и как ее выбрать

Морозы, гололед, укатанный снег и реагенты на дорогах создают водителям дополнительные трудности. Поэтому по российскому законодательству каждый автомобилист зимой должен ездить только на зимней резине. От того, какие шины окажутся на колесах, зависит длина тормозного пути, устойчивость автомобиля и его предсказуемость на скользкой дороге. Универсальных решений нет: то, что идеально работает в Санкт-Петербурге, может оказаться неудобным в Якутске, и наоборот

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

Почему нельзя ездить зимой на летней резине

Штрафовать за езду на летней резине начинают с 1 декабря, и длится это до 1 марта. Однако в регионах эти сроки могут сдвигаться в зависимости от местного климата. Кто-то дисциплинированно меняет резину заранее, а кто-то продолжает рисковать вплоть до самых последних дней. Любителям такого риска стоит знать, что уже при температуре около +5 °C состав летней шины начинает твердеть. А при нуле и ниже она "дубеет" и сцепление с дорогой резко падает. В результате тормозной путь удлиняется и неконтролируемое скольжение становится возможным даже на небольшой скорости.

К этому добавляются погодные факторы: гололед, снежная каша, мокрый асфальт. Летняя резина не справляется с такими условиями: рисунок протектора не рассчитан на отвод снега и воды. Таким образом, возрастает еще и риск аквапланирования, то есть полной или частичной потери сцепления шины с дорогой из-за слоя воды.

ОСАГО не предусматривает ограничения выплат со стороны страховой компании, даже если в случае ДТП окажется, что автомобиль был "обут" не по сезону. А вот договоры на каско имеют такие ограничения. Так что тяжелые последствия самого ДТП могут усугубиться отсутствием страховой компенсации.

Поэтому специалисты советуют менять резину заранее, ориентируясь не только на календарь, но и на реальные погодные условия. В среднем переходить на зимние шины лучше при стабильно прохладной погоде, если днем температура уже не поднимается выше +7 °C. Это как раз тот порог, после которого летняя резина начинает терять свои свойства.

Шипованные и нешипованные шины

Вопрос, который одним из первых приходит в голову почти каждому автомобилисту при выборе зимней резины, — взять шипованные шины или ограничиться фрикционными ("липучками"). Универсального ответа нет: все зависит от того, где и как ездить.

Шипованные шины традиционно считаются лучшим вариантом для регионов с суровой зимой. Металлические шипы буквально вгрызаются в лед, обеспечивая отличное сцепление и предсказуемость автомобиля даже на обледенелых дорогах. К их основным преимуществам можно отнести:

уверенное торможение на гололеде и укатанном снегу;

стабильное поведение на извилистых зимних трассах;

лучшую проходимость по накатанным зимним дорогам.

Но есть и недостатки. Шипы шумят, особенно на чистом асфальте. К тому же они увеличивают тормозной путь на сухой дороге и быстрее изнашивают покрытие.

Фрикционные шины не имеют шипов и работают за счет особого состава резины и сложной структуры протектора. Их плюсы:

тихая езда;

хорошее сцепление на снегу и мокром асфальте;

бережность к дорожному полотну.

Минус у них один, но существенный: на голом льду они уступают шипам, особенно при резких маневрах.

При выборе необходимо учитывать реальные условия эксплуатации. Для регионов с обильными снегопадами и редкой очисткой дорог предпочтительнее шипованные шины. Если же предполагается езда в основном по городским улицам, где дороги очищают и посыпают, фрикционные модели обеспечат комфорт и безопасность без излишнего шума.

Зимние шины в зависимости от типа автомобиля

Помимо базовых различий выбор конкретного варианта может зависеть и непосредственно от типа автомобиля. Грузовик и малолитражка нуждаются в разных шинах, и дело не только в диаметре диска. У каждого типа автомобиля есть свои особенности, которые при желании можно учесть, подбирая зимние шины. Однако нужно иметь в виду, что производители стремятся сгладить эту разницу, выпуская универсальные модели, когда речь не идет о таких принципиальных отличиях, как, к примеру, между коммерческим транспортом и седаном.

Шины для седанов

Седаны — наиболее распространенный тип легковых автомобилей, и для них применимы стандартные зимние шины без избыточных усилений или высокой прочности. При выборе зимних шин для седана важно ориентироваться на:

умеренную жесткость боковин, чтобы сохранить комфортность хода;

умеренный профиль и ширину протектора, подходящие под заводские диски или "пониженные", суженные варианты — узкая шина лучше режет снег, особенно при мягкой зиме;

баланс между устойчивостью и мягкостью. Поскольку седан эксплуатируется как в городе, так и на трассе, шина должна быть универсальна, но с преимуществами зимнего типа (гибкость смеси, хорошая ламелизация).

Шины для кроссоверов

Конструкция корпуса у таких шин иная: жестче боковина, дополнительные корды в каркасе, усиленная зона плеча. Это помогает выдерживать повышенный вес и обеспечивает стабильность на грунте и рыхлом снегу. Протектор часто крупнее, с более выраженными блоками, чтобы "захватывать" снег, улучшая сцепление вне асфальта.

Шины для внедорожников

Они проектируются с учетом чередования асфальта, щебня и снежных дорог. Усиленная конструкция, повышенная защита боковин от порезов, агрессивный рисунок — все это позволяет выдерживать тяжелые нагрузки и минимизировать риск механических повреждений.

Шины для электромобилей

Электромобили предъявляют к шинам особые требования: большой крутящий момент при старте, повышенный вес батарей, стремление к минимизации потерь энергии. Поэтому у таких шин часто усиленные каркасы, плоский контур для постоянного пятна контакта шины с дорожным полотном и равномерного износа; усиленные боковины и улучшенная звукоизоляция (поскольку электрокары тихие, шумы от шин слышнее). Также дизайнеры учитывают баланс между сцеплением и экономичностью хода, что может оказаться критично для дальности пробега зимой.

Шины для спорткаров

Создаются для тех, кто не готов жертвовать управляемостью зимой. Характерны жесткие плечевые зоны, асимметричный рисунок и быстрая реакция на рулевое управление. На льду они уступают шипам, но на плотном укатанном снегу и на сухом зимнем асфальте дают высокий контроль над автомобилем.

Грузовые шины

Для автобусов, грузовиков и коммерческого транспорта зимние модели делают с усиленной кордовой системой, увеличенной глубиной протектора и повышенной износостойкостью. Здесь важны стабильность при большой нагрузке и возможность выдержать высокие пробеги.

Как правильно выбрать зимние шины: пошаговая инструкция

Теперь, когда есть ясность с различиями, можно переходить к основной задаче — выбору зимних шин. Чтобы не растеряться и не покупать шины наугад, стоит действовать поэтапно.

1. Оцените климат региона

Зимы в России бывают разными: от влажных и мягких до морозных и снежных. Если большую часть сезона дороги покрыты гололедом и снегом, лучше рассматривать шипованные модели. В теплых и сырых регионах удобнее фрикционные шины, хорошо работающие на мокром асфальте.

2. Учитывайте тип своего автомобиля и стиль вождения

Активным водителям внедорожников, которые часто выезжают за город, нужны прочные шины; тем, кто любит высокие скорости, — шины с надежным сцеплением и устойчивостью, водителям коммерческого транспорта необходимо разбираться в особенностях своих грузовых машин.

3. Проверьте размеры и характеристики, указанные производителем

В руководстве по эксплуатации автомобиля всегда прописаны рекомендованные размеры шин и параметры дисков. Несоответствие этим данным может ухудшить управляемость, повлиять на расход топлива и стать причиной отказа в гарантийном ремонте.

4. Сравните бренды и независимые тесты

Ежегодно крупные автомобильные издания и клубы публикуют сравнительные испытания зимних шин. В них оцениваются сцепление на льду, эффективность торможения, устойчивость на поворотах, износ и уровень шума. Рейтинг помогает понять, какие модели действительно хорошо ведут себя на зимней дороге.

5. Проверьте сертификаты и качество

Маркировки 3PMSF и M+S говорят о том, что шина прошла необходимые испытания. Также стоит внимательно осмотреть боковины и протектор на предмет повреждений или дефектов, если вы покупаете комплект не в фирменном магазине.

6. Сопоставьте цену и возможности

Дешевая шина неизвестного бренда может оказаться не только шумной, но и небезопасной. Но и переплачивать за громкое имя без объективных преимуществ тоже не стоит. Сравнивайте реальные характеристики, а не только стоимость.

7. Определите место покупки

Предложения и условия будут разниться у официального дилера, в шинном спеццентре, на маркетплейсе или в интернет-магазине. У каждого из этих мест есть свои плюсы и минусы. Официальные дилеры и спеццентры гарантируют качество или богатый выбор, но могут завышать цены. Маркетплейсы доставят домой, а интернет-магазин, особенно без репутации, может попытаться продать некачественный товар. Оценивайте риски и преимущества.

Срок годности зимней резины: на что обращать внимание

Даже если шины хранились на складе и ни разу не ставились на автомобиль, они не вечные. Резина со временем теряет эластичность, ламели становятся менее эффективными, а сцепные свойства ухудшаются, особенно если шины хранились неправильно: на свету, при перепадах температур или во влажных помещениях. Это приводит к удлинению тормозного пути, снижению сцепления на льду и снегу, появлению микротрещин. Поэтому при выборе и использовании зимних шин важно учитывать не только состояние протектора, но и срок годности.

На боковине каждой шины есть маркировка DOT. Последние четыре цифры указывают дату изготовления: две — неделя, две — год. Так, маркировка DOT X3AB 2321 означает, что шина выпущена на 23-й неделе 2021 года. Если самостоятельно никак не разобраться, можно воспользоваться специальным приложением или таблицей, которые есть на сайтах производителей шин.

Большинство известных брендов указывают, что оптимальный срок службы шин — не более 10 лет с даты производства, включая хранение. Хорошо хранившиеся шины могут спокойно пролежать на складе 2–3 года без потери свойств. Это нормально и допускается производителями.

Однако в дальнейшем при эксплуатации свойства шин начинают ухудшаться уже после 4–5 лет. Поэтому ориентироваться стоит не только на остаток протектора, но и на возраст комплекта. В случаях, когда резина покупалась с задержкой после производства, менять комплект нужно даже при визуально хорошем состоянии протектора.

Разница между сроком хранения и сроком эксплуатации

Срок эксплуатации — это реальное время, в течение которого шина безопасно служит на автомобиле. Обычно он составляет 3–5 зимних сезонов, но может и меняться. Если машина ездит немного и аккуратно, шины могут прослужить и дольше — до 7–8 лет. На этот показатель влияют:

интенсивность и стиль вождения;

качество дорожного покрытия;

частота проверок и ухода (контроль давления, балансировка, правильное хранение вне сезона);

климат: при теплых зимах износ идет быстрее из-за перегрева шипов и протектора.

Даже если шина внешне выглядит неплохо, после 5–6 сезонов она теряет часть своих эксплуатационных характеристик. Уменьшается глубина протектора, снижается эффективность торможения и управляемость на скользкой дороге. Поэтому производители рекомендуют не использовать зимнюю резину дольше 5 лет, а при появлении признаков старения — менять раньше. Дополнительно стоит учитывать, что шины с шипами часто служат немного меньше, чем нешипованные. Шипы постепенно вылетают, особенно при частых поездках по асфальту, и сцепление с обледенелой дорогой ухудшается.

Уход и хранение зимних шин

Даже самый удачный выбор шин не гарантирует их долгой службы, если неправильно ухаживать за ними. Правильная эксплуатация и хранение способны продлить срок службы резины на несколько сезонов и сохранить ее ключевые характеристики.

Обкатка новых шин

Свежий комплект требует осторожной обкатки. Первые 300–500 км лучше избегать резких разгонов, торможений и высоких скоростей. За это время протектор адаптируется к дискам, а шипы (если они есть) надежно фиксируются в посадочных гнездах.

Контроль давления

Зимой давление в шинах обычно снижается быстрее, чем летом, из-за перепадов температур. Недокачанные колеса ухудшают управляемость, увеличивают расход топлива и ускоряют износ протектора. Рекомендуется проверять давление не реже раза в две недели, особенно перед дальними поездками.

Балансировка и проверка состояния

Некачественная балансировка приводит к вибрациям на руле и неравномерному износу. Важно периодически осматривать шины: нет ли порезов, проколов, выпуклостей, асимметрии в износе, который может быть признаком проблем с подвеской или давлением.

Сезонное хранение

Когда приходит время сменить зимнюю резину на летнюю, важно правильно ее сохранить. Шины нужно помыть, очистить от реагентов и грязи и высушить. Хранить их лучше в прохладном, темном и сухом месте. Если шины на дисках — их можно подвешивать или класть горизонтально. Твердый диск предотвращает деформацию шины. Если же его нет, шины ставят вертикально и следят, чтобы на них не давили тяжелые предметы. Использование специальных чехлов или мешков помогает защитить резину от пыли и солнечного света.

Регулярная ротация колес

Многие автопроизводители рекомендуют менять колеса местами каждые 8–10 тыс. км (передние переставлять назад, и наоборот). Это позволяет добиться равномерного износа и продлить срок службы комплекта.

Соблюдение этих простых правил поможет сохранить сцепные свойства и эластичность шин, а значит — и их безопасность.

В климатических условиях российских регионов хороший комплект резины помогает уверенно управлять автомобилем на заснеженных улицах и обледенелых трассах. Он же за счет меньшего износа деталей подвески и предсказуемого поведения машины не подвергает автомобилиста излишнему риску и позволяет экономить.

Не существует универсальной модели шин, которая подошла бы всем и сразу. Но если изучить характеристики зимних шин внимательно, учесть реальные условия и не гнаться за сомнительной экономией, можно обеспечить себе спокойную и безопасную зиму за рулем.