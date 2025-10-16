Реклама на ТАСС
Открыт прием заявок на конкурс по созданию спутника для сверхнизкой орбиты

Общий призовой фонд составит 780 млн рублей
10:24

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Технологический конкурс по созданию спутника для сверхнизкой орбиты пройдет в России с 2026 по 2028 год при поддержке фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) и Фонда перспективных исследований (ФПИ). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда НТИ.

"Фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы совместно с Фондом перспективных исследований объявили прием заявок на технологический конкурс по созданию малого космического аппарата для сверхнизкой орбиты", - говорится в сообщении.

Участники конкурса должны будут спроектировать космический аппарат для орбиты с высотой 100-280 км. "Аппарат должен стабильно функционировать в течение месяца в условиях открытого космоса и продемонстрировать потенциал для предоставления коммерчески востребованных услуг", - пояснили в пресс-службе.

Четыре конкурса на выполнение отдельных заданий и финальный этап пройдут с 2026 по 2028 год включительно, победители получат денежные премии. "Общий призовой фонд конкурса "Сверхнизкие орбиты" составит 780 млн рублей", - сказали в пресс-службе, подчеркнув, что технологически зрелые проекты запустят на сверхнизкую орбиту по итогам конкурса.

По словам управдиректора Центра развития системы технологических конкурсов НТИ Юрия Молодых, в последние годы появились новые подходы к освоению сверхнизких орбит - более эффективные двигатели и обтекаемые форм-факторы спутников. "Если кому-то удастся создать решение, которое сможет находиться на сверхнизкой орбите продолжительное время - это станет первым шагом в создании эффективных и относительно недорогих космических группировок", - сказал он, выразив надежду, что в ходе конкурса будут созданы совершенно непохожие друг на друга спутники, а на орбиту полетят лучшие варианты. 

