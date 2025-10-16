"Рувики" получит доступ к материалам Госархива

Гендиректор интернет-платформы Владимир Медейко отметил, что в эпоху, когда информационное пространство переполнено противоречивыми данными, особенно важно опираться на проверенные источники

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Интернет-энциклопедия "Рувики" и Государственный архив РФ заключили соглашение о сотрудничестве, в рамках которого платформа получит доступ к уникальным материалам. Это позволит создавать и дополнять статьи энциклопедии на основе подлинных исторических источников, сообщила ТАСС пресс-служба "Рувики".

"Интернет-энциклопедия "Рувики" и Государственный архив РФ подписали соглашение о сотрудничестве. Партнерство станет значимым шагом в развитии открытых образовательных ресурсов и укреплении культуры работы с достоверными историческими источниками в онлайн-пространстве", - сообщили ТАСС в пресс-службе. "Рувики" получит доступ к уникальным архивным материалам, что сделает статьи энциклопедии еще более достоверными, полными и качественными. Стороны также договорились о совместной научно-исследовательской, организационной, методической, консультационной и информационной работе.

Генеральный директор интернет-платформы Владимир Медейко отметил, что в эпоху, когда информационное пространство переполнено противоречивыми данными, особенно важно опираться на проверенные и авторитетные источники. "Сотрудничество с Государственным архивом РФ позволит нам глубже погружаться в исторический материал и доносить до читателей действительно достоверную информацию", - сказал он.

"Рувики" - современная российская интернет-энциклопедия. Проект объявлен на РИФ-2023. Главные ценности площадки: удобство, открытость, технологичность, достоверность информации. В энциклопедии внедрен искусственный интеллект, который позволяет формулировать точный ответ на запрос пользователя, пересказывать его в разных стилях и углубляться в тему.