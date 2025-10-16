В Совфеде поддержали поправки в закон о Байкале для защиты местного населения

Первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин отметил, что существующие коллизии не учитывают все тонкости, которые есть в Бурятии

УЛАН-УДЭ, 16 октября. /ТАСС/. Сенаторы поддерживают инициативу Бурятии об устранении коллизий законов, регулирующих деятельность рядом с Байкалом, из-за которых местные жители ограничены в правах. Об этом заявил в Улан-Удэ первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин.

"Хочу заверить, что мы, парламентарии, сенаторы РФ, готовим соответствующие поправки и поддерживаем те поправки, которые будут направлены на урегулирование этого проблемного вопроса", - сказал Яцкин.

Он отметил, что существующие коллизии "не учитывают все тонкости, которые существуют "на земле", в Бурятии, относительно земельных участков".

"Направленность действий главы республики [Алексея Цыденова] в федеральном центре - а он постоянно данные вопросы поднимает и в правительстве РФ, и в администрации президента - нацелена на то, чтобы закон о Байкале, я называю его сокращенно, до конца года стал федеральным законом", - отметил Яцкин.

В июне 2023 года группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму инициативу для устранения коллизий, законопроект был принят в первом чтении в июле того же года. Новые нормы направлены на решение накопившихся проблем, связанных с невозможностью обеспечить полноценную экологическую и противопожарную безопасность на берегу Байкала, строить очистные сооружения, участки дорог, мосты, а также защитить права проживающих на Байкальской природной территории граждан.

Ранее председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин сообщал, что закон может быть принят до конца осенней сессии.