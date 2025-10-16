В Марий Эл учредили памятную медаль к 105-летию республики

Всего изготовят 105 экземпляров награды

ЙОШКАР-ОЛА, 16 октября. /ТАСС/. Памятную медаль к 105-летию республики учредили власти Марий Эл для тех, кто внес значительный вклад в становление и развитие региона. Об этом сообщил журналистам глава региона Юрий Зайцев.

"В этом году наша республика отметит 105-летие со дня образования - это значимая дата, которая говорит о многолетней богатой истории региона и наших достижениях, является новой точкой отсчета для следующих побед и свершений, учреждение памятной медали - знак глубокого уважения и признательности тем, чья жизнь и труд неразрывно связаны с процветанием региона", - сказал Зайцев. Он отметил, что медаль изготовлена из металла под серебро и имеет форму круга, в центре которого декоративное изображение национального орнамента, а на ленте полоса марийского узора бордового цвета как элемент флага Марий Эл. Как ожидается, всего будет изготовлено 105 экземпляров медали.

"Медаль будут вручать за особые достижения в сфере экономики, производства, науки, техники, строительства, культуры, искусства, духовного развития граждан, образования, здравоохранения, спорта, законности и правопорядка, обороны и других общественно значимых сфер деятельности на территории Марий Эл", - подчеркнул Зайцев. Он также отметил, что медаль могут получить и те, кто "ведет плодотворную деятельность по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению межнациональных, международных и внешнеэкономических отношений".

Свое 105-летие республика отметит 4 ноября.