Поликлинику больницы им. Калинина в Донецке оборудуют по московским стандартам

Сейчас в медучреждении восстанавливается внутренняя и внешняя отделка помещений, идут работы на инженерных сетях внутри здания

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Власти Москвы в ходе капитального ремонта после атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) поликлиники больницы им. Калинина в Донецке установят современное оборудование, в том числе, электронную регистратуру, что позволит медучреждению работать по столичным стандартам. Об этом сообщил ТАСС главный врач больницы им. Калинина Иван Плахотников.

"Благодаря шефу-региону город Москва начаты ремонтно-восстановительные работы здания поликлиники, разрушенного в следствие обстрелов. <…> Департаментом здравоохранения Москвы планируется поставка оборудования, согласно табелю оснащения современной поликлиники, с наличием электронной регистратуры, медицинской информационной среды, лабораторной информационной среды", - сказал Плахотников.

Он уточнил, что в ходе капитального ремонта уже выполнено восстановление несущих конструкций здания поликлиники. Сейчас восстанавливается внутренняя и внешняя отделка помещений, идут работы на инженерных сетях внутри здания.

Также собеседник агентства сообщил, что в рамках инфраструктурной программы по восстановлению объектов ДНР запланированы работы по благоустройству территории поликлиники в 2026 году.

О поликлинике

Больница расположена в Калининском районе Донецка. Насчитывает 14 корпусов, расположенных на более чем 17 га. За время конфликта неоднократно попадала под удары украинской армии. Наиболее масштабные разрушения отмечены в декабре 2022 года и в феврале 2024. Здание поликлиники серьезно пострадало во время декабрьского обстрела.

Коечный фонд медучреждения оценивается в 1 151 койки, в том числе 63 койки - в отделении реанимации. Больница оказывает высокотехнологичную медпомощь как амбулаторно, так и стационарно по многим направлениям. За 2024 год стационарная медпомощь была оказана 28,7 тыс. пациентам, амбулаторно медучреждение посетили более 222 тыс. раз.