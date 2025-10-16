В Вологде откроют отделение реабилитации третьего этапа для бойцов СВО

На базе областного госпиталя ветеранов подготовят поликлинику и дневной стационар для оказания амбулаторной помощи

Редакция сайта ТАСС

© Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Отделение реабилитации третьего этапа для участников специальной военной операции и членов их семей намерены открыть летом 2026 года в Вологде. На базе областного госпиталя ветеранов подготовят поликлинику и дневной стационар для оказания амбулаторной помощи, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Сейчас реабилитация военнослужащих в Вологодской области организована в два этапа: бойцов направляют на лечение и операции по острым состояниям по месту жительства и на реабилитацию в областной госпиталь для ветеранов войн.

"На базе госпиталя можно будет пройти и третий этап, который предполагает амбулаторную помощь. Для этого создаем новое отделение с поликлиническим блоком и дневным стационаром. Выделили помещения на первом и втором этажах корпуса госпиталя на улице Благовещенской, 39. Проведем здесь ремонт, закупим оборудование. Открытие планируем на лето 2026 года", - привела пресс-служба слова губернатора.

Все услуги отделения реабилитации второго этапа остаются доступными для участников СВО. Это круглосуточный стационар, который открыли в госпитале в прошлом году. В отделении есть кабинеты лечебной физкультуры, физиотерапии, механотерапии и эргореабилитации, зал для групповых занятий с тренажерами. С пациентами работают медицинские и клинические психологи.

Оформить направление на госпитализацию можно у лечащего врача по месту жительства или у врача-специалиста поликлиники Вологодского областного госпиталя для ветеранов войн.

На сегодня в области действует 45 льгот и выплат для участников СВО и членов их семей. Всего с начала специальной военной операции на гуманитарную и социальную помощь власти региона направили более 10 млрд рублей.