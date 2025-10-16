Европарламент предложил запретить соцсети детям до 13 лет

С 13 до 16 лет евродепутаты предлагают разрешать подросткам пользоваться соцсетями лишь с разрешения родителей

Редакция сайта ТАСС

Здание Европейского парламента © REUTERS/ Yves Herman

БРЮССЕЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Европарламент предложил запретить доступ к любым соцсетям в Евросоюзе детям до 13 лет, с 13 до 16 лет евродепутаты предлагают разрешать подросткам пользоваться соцсетями лишь с разрешения родителей, а с 16 лет - по своему усмотрению. Об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

"Евродепутаты предлагают установить во всех странах ЕС минимальный возраст в 16 лет для самостоятельного доступа к любым социальным сетям, платформам по обменам видео и платформам с использованием искусственного интеллекта. Установить минимальный возраст в 13 лет для доступа в любые социальные сети с разрешения родителей", - говорится в заявлении ЕП.

Евродепутаты аргументируют это предложение рисками для психического здоровья и опасностью доступа детей и подростков к нелегальному или вредоносному контенту. Для утверждения этой нормы ЕП должен согласовать ее с Советом ЕС и Еврокомиссией и все три института должны утвердить итоговый документ.

Планы ужесточения контроля за доступом к интернету и его мониторингу, помимо Европарламента, строят и все остальные структуры ЕС.

Еврокомиссия предложила ввести сквозной мониторинг с использованием инструментов искусственного интеллекта всех видов электронной переписки и коммуникаций в ЕС под предлогом борьбы с эпидемией детской порнографии, захлестнувшей соцсети Европы.

Председательствующая до конца года в Совете ЕС Дания выдвинула собственную инициативу о введении минимального легального возраста в 15 лет для доступа к соцсетям в ЕС.