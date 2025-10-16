Собянин: новый пешеходный мост через Черное озеро связал Некрасовку и Люберцы

Мэр столицы отметил, что на заброшенной прежде территории разбили парк

Мэр Москвы Сергей Собянин © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Новый пешеходный мост через Черное озеро связал столичный район Некрасовка и подмосковный городской округ Люберцы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Этот красивый и интересный проект реализовали вместе с Московской областью. Помимо строительства благоустроили озеро Черное и создали парк "Дружба". Оба объекта находятся на территории Москвы и области. Для жителей Подмосковья новый мост длиной почти полкилометра станет удобным транзитным маршрутом к станции метро "Некрасовка". Добраться до нее теперь можно на 15 минут быстрее", - написал мэр.

Он отметил, что на заброшенной прежде территории разбили парк. "Здесь есть все для комфортных прогулок, в том числе с детьми, и занятий спортом. Уверен, парк будет новой точкой притяжения для 155 тыс. жителей Некрасовки, Косино-Ухтомского и Люберец", - добавил Собянин.