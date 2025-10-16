В Латвии заявили, что не планируют массово депортировать россиян

Министр внутренних дел балтийской республики Рихардс Козловскис заявил, что возможно будут отдельные случаи депортации

Министр внутренних дел Латвии Рихардс Козловскис © Martin Bertrand/ Hans Lucas via Reuters Connect

ВИЛЬНЮС, 16 октября. /ТАСС/. Власти Латвии не планируют массовой депортации российских граждан. Об этом заявил министр внутренних дел балтийской республики Рихардс Козловскис.

"Мы не предусматриваем каких-то массовых выдворений. Отдельные случаи есть и, скорее всего, они еще будут. Но каждое подобное решение будет приниматься индивидуально", - приводит его слова портал гостелерадио LSM.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. По его истечении Рига считает законной процедуру депортации граждан РФ, не показавших достаточный уровень владения языком.

Глава МВД отметил, что, если лицо потеряло право на пребывание в Латвии без имеющихся на то оснований, оно будет депортировано.

Уже известно о высылке 841 россиянина на этом основании. Москва подчеркивала, что уже разработала меры для их обустройства на родине.