В Москве прошел круглый стол Союза журналистов о роли СМИ в информационной войне

Один из тематических блоков круглого стола был посвящен борьбе с информационными фейками

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Организованный Союзом журналистов Москвы круглый стол "На лезвии информационных войн" прошел в столице. Ключевой вопрос дискуссии - как российским журналистам не стать инструментом в чужих информационных играх, передает корреспондент ТАСС.

"В современных условиях журналисты должны иметь частично, а может быть и практически полностью, ту подготовку, которую получают сами специалисты в сфере информационных операций. Т. е. у них должна быть подготовка близкая к той, которую получают оперативники, или нет? Это один из вопросов, который мы выносим сегодня на наше обсуждение, - открыл дискуссию политолог, профессор МГУ, декан факультета "Информационные технологии" академии политических наук Альтер Андрей Манойло. - Второй важнейший вопрос - что нам нужно для того, чтобы в информационной войне, которая ведется уже не один год, победить. И каковы условия этой победы.

На эту тему высказались директор частного разведывательного агентства Р-Техно, замдекана академии Альтер Роман Ромачев, главный редактор ИА "Росинформбюро" Софья Черепанова.

Следующий тематический блок круглого стола был посвящен борьбе с информационными фейками. "Журналист, который работает в полевых условиях, в экстремальных, он должен обладать не только закалкой физической формы, но и умением позаботиться о своей безопасности, о безопасности того, что он выкладывает в сети. Он должен помнить, что интернет все помнит", - подчеркнула шеф-редактор телепрограммы Первого канала "Антифейк" Ирина Шарапова.

При обсуждения аспектов противостояния ложной информации выступили продюсер "Антифейк" Раиса Самаева, военный эксперт Василий Фатигаров и военный психолог Алексей Захаров. "Задача журналистов - это включать работу сознания нашего населения постоянно, чтобы это работало. Тогда они будут включать свое критическое мышление и выстраивать эти вещи с позиции правильных действий, чего и как надо делать. Это не новый опыт, это опыт старый, и он работал во время Великой Отечественной войны", - отметил психолог.