Каспийское море мелеет: почему это глобальная проблема

В июле 2025 года уровень воды в Каспийском море достиг рекордно низкой отметки в минус 29 м по Балтийской системе высот (БСВ) — она определяет высоту относительно среднего уровня Балтийского моря. В материале ТАСС разбираемся, почему Каспий мелеет, как власти решают эту проблему и что происходит с местной фауной

Что происходит с морем

Уровень Каспийского моря менялся всегда — он подвержен колебаниям. В Минприроды РФ сказали, что в XX веке было два периода изменений. Первый — падение уровня Каспия с 1930 по 1977 год на 3 м до отметки минус 29 м по БСВ. Второй — с 1978 по 1995 год. Тогда уровень воды повысился на 2,4 м до минус 26,6 м по БСВ. С 1995 года отмечается очередное падение, и сейчас уровень воды снова достигает минус 29 метров по БСВ. Такие изменения беспокоят ученых — ведь уровень Каспия может упасть еще сильнее.

За последние десятилетия ученые сгенерировали множество идей по поводу того, почему Каспий мелеет. И хотя особенно сильное снижение наблюдается в последние пять лет на фоне достаточно малого годового стока Волги, сейчас большинство ученых связывают колебания с глобальными гидрометеорологическими процессами (например, изменение климата).

Однако существуют и другие теории. Например, есть гипотеза, что обмеление происходит из-за залива Кара-Богаз-Гол, название которого переводится как "черная пасть", и неспроста: он поглощает воду из моря, а обратно ее не возвращает.

В 1980-е для отделения моря от залива была сооружена дамба. Но после постройки залив почти высох, оставив вместо себя пустыню. Начались соляные бури, которые разносились на сотни километров, уничтожали урожай и отравляли воздух. В 1992 дамбу снесли. Кара-Богаз-Гол оживился, восстановилась и его экосистема. И вода в Каспийском море тоже снова начала прибывать — без связи с постройкой дамбы.

Почему же море мелеет

Вернемся к гидрометеорологическим процессам. Это целый комплекс факторов: из-за изменения климата и, соответственно, повышения температуры воздуха повышается и температура воды — так увеличивается испарение самого моря. Также изменение климата влияет и на осадки: они сокращаются, что влияет на объем воды как в самом Каспии, так и в реках, которые в него впадают.

"Сокращение осадков может играть роль, когда происходят не такие большие, не такие обильные переносы влаги из тропических областей Атлантического океана в сторону европейской территории нашей страны", — подчеркнул заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала КаспНИРХ Сергей Шипулин.

Он добавил, что в Каспийском море на испаряемость влаги, помимо повышения температуры, также влияет направление преобладающих ветров. Если ветра дуют с востока, с пустынь Средней Азии, воздух успевает хорошо прогреться, нагревает воду Каспия, и она испаряется активнее. Если же дуют северные или северо-западные ветра, то испарение будет меньше.

Еще на это влияет тот самый залив Кара-Богаз-Гол. "Это такой испаритель влаги. В этот залив вода поступает через небольшой пролив, и до сих пор значительная часть испарения Каспийского моря — это испарение из залива Кара-Богаз-Гол, который со всех сторон окружен пустыней", — сказал эксперт.

Также есть баланс Каспийского моря, который складывается из приходной и расходной частей. Первая на 80% состоит из воды, которую приносят реки. И 80% от этого — сток Волги. Если сопоставить его объем за последние 10–12 лет и колебания уровня Каспия, то выявляется прямая связь между уровнем моря и водностью Волги. Но даже при крупном стоке воды с Волги в Каспий море продолжает мелеть.

"Волга здесь как индикатор, как пример. Аналогичные процессы протекают и по другим впадающим в Каспий рекам. А поступление воды через Волгу в Каспийское море зависит от количества осадков в бассейне, который включает и Волгу, и Каму, и Оку, и множество других более мелких рек", — добавил Шипулин.

На реки влияет не только изменение климата, но и водопотребление. "Появляется больше водохранилищ на водосборе, больше воды тратится на орошение, из-за чего она во многом теряется для стока. И в результате этот уровень снижается", — рассказал климатолог, директор Института физики атмосферы имени А.М. Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Последствия обмеления

Из-за обмеления моря сдвигаются его берега, особенно на Северном Каспии, где мелководье. Все это влияет на местную фауну — морских обитателей.

"За 30 лет море в северной части утратились значительные акватории, которые превратились в сушу. <…> Конечно, это влияет на численность, разнообразие кормовых организмов рыб", — сказал Шипулин.

Одновременно с этим нарушается работа целых экосистем. В море появляются инвазионные организмы — виды, которые самостоятельно попали в новое место обитания (к примеру, переплыли с севера на юг или наоборот). Они могут там "прижиться": будут хорошо потреблять ресурсы экосистемы, реализовывать свое развитие, увеличивать численность популяции, а поскольку естественных врагов у инвазионного вида не будет — вытеснить другие виды. "Мы наблюдаем достаточно большое количество новых видов, которые уже достигли большой численности и в перспективе могут серьезно сказаться на судьбах обитателей Каспийского моря", — добавил эксперт.

Обмеление Каспия влияет не только на биоразнообразие. Вся инфраструктура, которую делает человек, привязана к береговой линии, и она может отступить. Из-за этого возникают проблемы у водного транспорта, морской логистики. А традиционные места для рыбалки и вовсе становятся недоступными.

"Если мы построили порт с определенными глубинами для захода судов с определенной осадкой, а через 20 лет вдруг внезапно море ушло на 2 м, это вызывает дополнительные расходы. И понятно, что это неудобно для субъектов хозяйственной деятельности, ведущих работы на акватории или на дне Каспийского моря", — пояснил Шипулин.

Но есть и не только негативные последствия. Например, создаются новые водотоки, дельтовые острова, отмели у дельты Волги. Распространяются растительность, рыбы. И появились новые места для освоения: "За 30 лет, с середины 90-х годов, площадь моря, прежде всего площадь северной части, поделенная между нашей страной и Казахстаном, сократилась. Но одновременно это означает, что появилась сравнимая площадь суши, которую стоит хозяйственно осваивать", — заявил эксперт.

Как сейчас решают проблему

Климатолог Владимир Семенов пояснил, что "данные климатических моделей показывают, что в XXI веке уровень (Каспийского моря — прим. ТАСС) продолжит снижаться. Прогнозы есть, они имеют довольно большой разброс, но в целом показывают снижение где-то к концу века — от 3 до 20 м".

И эту проблему активно пытаются решить. Сейчас Минприроды РФ и КаспНИРХ разрабатывают комплексную программу по изучению изменения уровня Каспийского моря (его российской части) и принятию необходимых мер по минимизации возможных негативных последствий. Программа рассчитана до 2029 года включительно и основана на предложениях РАН, Минобрнауки России, Росгидромета, Росрыболовства и их научных организаций.

"Среди направлений работ: изучение параметров состояния и изменчивости Каспийского моря и его водосборного бассейна, исследования климатической изменчивости Каспия, исторических аспектов изменения уровня моря, современных компонентов водного баланса. Отдельным пунктом — исследования влияния изменений Каспийского моря на состояние популяций водных биологических ресурсов и среды их обитания. И, соответственно, ведение рыбного хозяйства и аквакультуры в регионе", — сказали в Минприроды РФ.

В ведомстве добавили, что по итогу будет разработана методика оценки будущих изменений уровня Каспия, социально-экономических эффектов этих изменений и рекомендаций для федеральных отраслевых, федеральных и региональных органов исполнительной власти по адаптации населения и хозяйства.

"Выяснить все аспекты изменения уровня Каспия можно, только объединив усилия государств Каспийского региона. Эксперты российско-азербайджанской рабочей группы сегодня разрабатывают совместную программу сотрудничества по вопросу снижения уровня Каспийского моря. Кроме того, действует Рамочная конвенция по защите морской среды Каспийского моря от 4 ноября 2003 года (Тегеранская конвенция)", — добавили в Минприроды России.

