Синоптики сообщили, что в Подмосковье и Москве 18 и 19 октября пройдут дожди

В Гидрометцентре РФ отметили, что 17 октября воздух прогреется до плюс 10 градусов

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Атмосферный фронт принесет в Москву и Подмосковье дожди в предстоящие выходные. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"В пятницу и выходные из-за влияния атмосферного фронта пройдут дожди от небольших до местами умеренных", - сказал собеседник агентства. Он отметил при этом, что в пятницу и субботу, 17 и 18 октября, на улице должно потеплеть, а вот ночью в воскресенье следующие за атмосферным фронтом северо-восточные ветры понизят температуру.

В последний рабочий день недели воздух прогреется до плюс 10 градусов. В ночь на субботу - на фоне облачной погоды небольшой, местами умеренный дождь и около 4-6 градусов выше нуля в столице, в Подмосковье - до плюс 7 градусов. "Днем в субботу до плюс 9 градусов в Москве и плюс 10 градусов - по области", - отметил собеседник агентства, сославшись на последний прогноз метеорологов.

Небольшой, местами умеренный дождь пройдет и в ночь на воскресенье при температуре воздуха около 3-5 градусов в столице и от нуля до плюс 5 градусов в Московской области. "Днем небольшой дождь, в Москве плюс 6-8 градусов, по области от плюс 3 до плюс 8 градусов", - заметили в Гидрометцентре РФ.

Предстоящей ночью синоптики ожидают небольшой дождь, а столбики термометров должны показать до 6 градусов выше нуля как в столице, так и в Подмосковье.