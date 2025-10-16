Кабмин направит средства на обеспечение объектов в приграничье теплом и водой

Речь идет о территориях Белгородской и Брянской областей

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Правительство РФ направит средства для обеспечения объектов теплом и водоснабжением на территориях Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"На многих территориях уже устанавливается зимняя погода. Очень важно, чтобы теплом и водой были обеспечены жилые дома, организации в наиболее пострадавших населенных пунктах Белгородской и Брянской областей. Там надо приобрести модульные котельные, стабилизировать ситуацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Сегодня мы выделим им необходимое финансирование", - сказал он на заседании с членами кабмина.