Прием заявок на премию "Россия - страна возможностей" продлили

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Прием заявок на премию "Россия - страна возможностей" продлен до 26 октября. Об этом сообщает пресс-служба президентской платформы.

"Прием заявок на премию "Россия - страна возможностей" продлевается: до 26 октября активные жители из всех регионов страны смогут заявить о себе", - говорится в сообщении.

Финалисты получат поддержку партнеров премии, доступ к образовательным программам, стажировкам и медийное продвижение, а также станут частью сообщества единомышленников, где продолжат развиваться и обмениваться опытом.

Со времени старта приема заявок - 26 сентября - их поступило уже 30 тыс. Среди участников - педагоги и предприниматели, экологи и ученые, представители культуры, спорта, медиа и бизнеса. Активно участвуют не только молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет, но и номинанты старшего возраста, включая тех, кому больше 55 лет.

"Для всех, кто хотел и не успел, продлеваем прием заявок, чтобы каждый, кто создает возможности для других, смог рассказать о своих результатах <…>. Победа в премии открывает возможность продвижения проектов, участия в федеральных инициативах, а также получения поддержки партнеров премии. Так одна ваша заявка может запустить большие перемены уже в этом году", - отметил первый заместитель гендиректора президентской платформы Геннадий Гурьянов.

Премия учреждена по поручению президента России для поддержки инициативных граждан. В 2024 году заявки на участие подали более 33 тыс. человек из 89 регионов России и 27 стран мира. Финалистами стали 100 человек из 37 регионов, разница в возрасте между участниками составила два поколения.