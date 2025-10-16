Патриарх Кирилл призвал к осмыслению церкви в информационном пространстве

Свидетельство о Христе не должно заглушаться методиками современных СМИ, добавил предстоятель РПЦ

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Тема достойного присутствия Русской православной церкви в информационном пространстве должна стать предметом осмысления, а свидетельство о Христе не должно заглушаться методиками современных СМИ. Об этом в приветственном слове к участникам XI международного фестиваля "Вера и слово" заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ТАСС.

"Конечно, не для всех вопросов можно найти быстрое решение, правильные ответы не всегда лежат на поверхности, но убежден, что тема достойного и убедительного присутствия в церкви в информационном пространстве должна стать предметом глубокого и вдумчивого осмысления, в том числе и участниками настоящего фестиваля. Иногда может показаться, что свидетельству о Христе не пробиться через плотные дебри лжи и полуправды, в обилии порождаемые современной информационными средствами, однако это не так", - сказал он.

Патриарх сравнил деятелей церковной миссии в медийной сфере с "сеятелями слова Божия", заметив, что на них особая ответственность наблюдения за тем, как их деятельность отзывается в других людях.

"Сеятель слова Божия должен наблюдать за тем, что с этим семенем происходит, принято ли оно почвой, способно ли оно к росту, растет ли оно, приносит ли оно плоды. Другими словами, сеятель слова Божия должен сопровождать рост и развитие этого семени до самого сбора плодов, по которым и узнается в том числе эффективность деятельности самого сеятеля", - сказал предстоятель Русской православной церкви.

По его словам, церковная миссия в сфере медиа должна быть связана "с пастырской осмотрительностью и одновременно с пастырским дерзновением.

"Чтобы семя действительно было способно принести плоды реальной духовной жизни для всех тех, кто это слово воспринимает", - добавил патриарх. Он отметил значимость деятельности представителей православных СМИ, прибывших на фестиваль "Вера и слово" и пожелал им "помощи Божией в жизни, служении и трудах".