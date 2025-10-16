Патриарх Кирилл выразил тревогу из-за конвейера по производству ИИ-контента

Патриарх Московский и всея Руси отметил, что Русская православная церковь против прогресса в области IT

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Русская православная церковь не выступает против прогресса в области информационных технологий, однако конвейер по производству контента искусственным интеллектом без участия человека "вызывает тревогу". Об этом в своем приветственном слове к участникам XI Международного фестиваля "Вера и слово" заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает корреспондент ТАСС.

"В наши дни мы столкнулись с конвейером по производству и передаче информации, совокупность которой называется популярным ныне словом контент. Тот факт, что все большая часть такого контента появляется без участия или с минимальным участием человека, вызывает определенную тревогу. Сразу говорю, Церковь никоим образом не выступает против прогресса в области технологий, в том числе информационных. Это бесполезно делать, бессмысленно, напротив, мы должны пользоваться всем, в том числе и техническими новшествами, которые дают нам возможность служить высшей цели", - сказал он.

Предстоятель Русской православной церкви отметил, что информационное пространство ставит общество перед вызовами обилия фейков, использования информационных манипуляций и роста общественного недоверия ко всему производимому в медиаполе. "Все это сказывается и на свидетельстве Церкви, потому что делает людей отчасти неспособными воспринимать главную весть о спасении. Вырастает поколение, которое привыкает рассматривать окружающий мир через призму меры виртуального, в котором любое слово, любое видео и фото, даже любой человек, который представлен в медиа, вполне может оказаться цифровой подделкой. Какая-то апокалиптическая перспектива", - добавил он.

По его словам, несмотря на сложность вызовов времени, Церковь призвана отвечать на них, поскольку "не может не свидетельствовать о спасении". "Необходимо избавиться от ложных страхов присутствовать в медиапространстве, осознавая при этом и трезво оценивая его особенности и опасности. Мы призваны к миссионерскому труду, в том числе и в этом пространстве, в условиях, когда действительно возникает много реальных трудностей для аутентичного, то есть подлинного свидетельства о спасении", - подчеркнул глава Русской православной церкви.

"Преодоление недоверия в информационном поле становится пастырской задачей", - заключил патриарх.