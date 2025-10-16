В Херсонской области 84 тыс. жителей остаются без света

Это произошло из-за обстрела подстанции, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 16 октября. /ТАСС/. ВСУ несколько дней обстреливали подстанцию в Херсонской области, на данный момент без света остаются 84 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"На данный момент социальные объекты переведены на электрогенераторы, по резервной схеме запитан Скадовск. Без электричества пока остаются 84 тысячи жителей", - написал он в своем Telegram-канале.

Сальдо уточнил, что дроны ВСУ несколько дней атаковали электроподстанцию "Виноградово" и повредили ее, оставив без света почти 100 тыс. человек и 49 социальных объектов в 96 населенных пунктах Алешкинского, Голопристанского, Каховского и Скадовского округов.