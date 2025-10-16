Москалькова обсудила с главой региональной делегации МККК посещение пленных

Встреча состоялась в Доме прав человека с участием представителей Минобороны и МИД России

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова встретилась с новым руководителем региональной делегации Международного комитета Красного Креста в Российской Федерации и Республике Беларусь Ранией Машлаб, обсудив вопросы посещения военнопленных и поиска без вести пропавших. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

По словам омбудсмена, встреча состоялась в Доме прав человека с участием представителей Минобороны и МИД России.

"Обсудили широкий круг гуманитарных вопросов, касающихся посещения российских военнослужащих, находящихся в плену на территории Украины, передачи посылок и писем для военнопленных, поиска без вести пропавших и воссоединения семей", - написала Москалькова.

По ее словам, в ходе встрече были намечены пути совместной работы в правозащитной сфере.