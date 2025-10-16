Штрафы за склонение к аборту в РФ могут достичь 800 тыс. рублей

Закон предполагает введение исключительно административной ответственности, пояснила зампред комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина

Зампред комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина © Виталий Смольников/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Проект федерального закона о защите женщин от склонения к аборту предполагает введение штрафов от 50 тыс. до 800 тыс. рублей за уговоры, просьбы, предложения, подкуп, обман или выдвижение требований, которые направлены на понуждение женщины к прерыванию беременности. Об этом ТАСС сообщила зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина.

"По общему правилу законопроект предполагает наложение административного штрафа на граждан в размере от 50 000 до 100 000 рублей; на должностных лиц - от 100 000 до 300 000 рублей. Действия, совершенные в отношении несовершеннолетней, в отношении двух или более лиц, в публичном выступлении, публично демонстрирующимся произведении, средствах массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть Интернет), с использованием служебной зависимости, - наложение административного штрафа на граждан в размере от 100 000 до 200 000 рублей; на должностных лиц - от 100 000 до 500 000 рублей; на юридических лиц - от 500 000 до 800 000 рублей", - сказала собеседница агентства.

Как пояснила Москвитина, закон предполагает введение исключительно административной ответственности. По ее оценке, "принятие закона безусловно может повлиять на климат в семье: зная, что склонение к аборту незаконно, члены семьи будут от него воздерживаться. "Согласно исследованиям, более 70% российских граждан стремятся не нарушать закон вне зависимости от отношения к нему. Склонение к аборту - это уже агрессия, это посягательство и на ребенка, и на здоровье женщины, и отказывать ей в правовой защите из-за того, что нарушитель ее прав будет недоволен, по меньшей мере несправедливо по отношению к матери", - отметила политик.

Принятие федерального закона о запрете на склонение к аборту, по словам Москвитиной, необходимо "для сохранения единого правового пространства, предоставления всем беременным женщинам одинаковых гарантий права на материнство, одинаковой правовой защиты".

Нулевые чтения законопроекта состоялись 15 октября в ОП РФ. Участники слушаний поддержали его внесение на рассмотрение в Госдуму. Законопроект также поддержали председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Семья", глава Республики Мордовии Артем Здунов, ряд депутатов Госдумы, патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Закон о запрете склонения к аборту принят в 25 российских регионах. После принятия закона по итогам 2024 года количество абортов, в частности в Мордовии, снизилось на 51%; в Псковской области - на 24%; в Новгородской области - на 17,8%; в Коми - на 16,2 %.