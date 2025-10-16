Ветераны СВО могут возглавить сразу четыре муниципалитета Вологодской области

Прошения об отставке подали главы Сямженского, Чагодощенского, Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого округов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Руководителей четырех муниципалитетов Вологодской области могут сменить ветераны специальной военной операции. Прошения об отставке подали главы Сямженского, Чагодощенского, Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого муниципальных округов, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора.

При этом руководители Усть-Кубинского, Кичменгско-Городецкого и Чагодощенского округов Иван Быков, Сергей Ордин и Александр Косенков уже объявили о сложении полномочий в своих социальных сетях.

"Прошения об отставке по собственному желанию действительно подали главы четырех муниципалитетов Вологодской области - Сямженского, Чагодощенского, Усть-Кубинского и Кичменгско-Городецкого. Поскольку губернатор Георгий Филимонов неоднократно подчеркивал, что участники специальной военной операции - новая управленческая элита, и говорил о необходимости адаптации их к мирной жизни путем формирования кадровых лифтов на гражданской службе, высока вероятность, что на эти должности будут рекомендованы кандидаты из числа финалистов регионального кадрового проекта "Герои Русского Севера" - аналога федеральной программы "Время Героев", запущенной президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Вологодской области Георгия Филимонова.

Руководители муниципалитетов избираются представительным органом из числа кандидатов, представленных губернатором.

Предыдущие назначения

Ранее участник СВО, доброволец, разведчик, командир роты Антон Тропин возглавил Нюксенский округ. Его предшественница Юлия Шевцова была отправлена в отставку "ввиду ценностной несовместимости проступка дочери с правилами, принципами и идеологией работы команды правительства Вологодской области", объявил тогда глава региона. 19-летняя дочь чиновницы опубликовала в соцсетях видео, в котором сообщила недоброжелателям, что ее мама - мэр, и угрожала "фраеру" отправкой на СВО. Кандидатуру Тропина рекомендовал губернатор и сам же выступил его наставником.

Затем ветеран СВО, участник проекта "Герои Русского Севера" Андрей Шамбер был назначен гендиректором муниципальной управляющей компании "Коммунальщик", которая обслуживает более 250 домов в Вологде. Другой финалист кадровой программы, участник СВО, руководитель регионального отделения "Боевого братства" Игорь Сидоров стал уполномоченным губернатора по вопросам спецоперации. Назначения ветеранов на руководящие должности в Вологодской области будут продолжены, отмечал Филимонов.

Как уточнили ТАСС пресс-службе главы региона, девять ветеранов СВО получили назначения в органах власти, местного самоуправления, представительных органах и подведомственных организациях. Из них в органах исполнительной власти региона и местного самоуправления - трое.