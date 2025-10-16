Реклама на ТАСС
Приложение "Госуслуги Дом" стало доступно владельцам нежилых помещений

Собственники нежилой недвижимости получат доступ ко всем функциям приложения
13:05

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Мобильное приложение "Госуслуги Дом" стало доступно собственникам нежилой недвижимости - кладовых, машино-мест и других помещений, находящихся в многоквартирных домах. Об этом говорится в сообщении Минстроя РФ со ссылкой на замминистра строительства и ЖКХ Константина Михайлика.

"Приложение "Госуслуги Дом" является удобным способом проведения голосования на общем собрании собственников (ОСС). <...> Теперь проводить ОСС в доме стало проще, так как не только собственники квартир, но и владельцы нежилых помещений смогут выразить свою волю в удобное время с помощью смартфона", - приводятся в сообщении его слова.

Отмечается, что собственники нежилой недвижимости получат доступ ко всем функциям приложения. Помимо участия в собраниях собственников они смогут оплачивать счета, передавать показания и др. Также можно делегировать решение вопросов ЖКХ близким или арендаторам, выдав гостевой доступ с ограниченным набором функций. К настоящему моменту приложение установили более 12 млн россиян во всех регионах страны. Этим летом в нем появилась новая функция - звонок в аварийно-диспетчерскую службу по номеру, указанному организациями в ГИС ЖКХ. К сентябрю 2025 года 78,6 % пользователей могут совершить звонок по верифицированному номеру в случае аварийной ситуации.

Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Жильцам, которые не владеют недвижимостью, потребуется получить гостевой доступ от собственника. 

