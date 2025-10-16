Патрушев: треть очистных сооружений на Волге и Байкале работает эффективно

Всего введено в эксплуатацию 131 такое сооружение в рамках федеральных проектов Минприроды, сообщил заместитель председателя российского правительства

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Доля эффективно функционирующих введенных очистных сооружений на Волге и Байкале достигла 30%. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя российского правительства Дмитрия Патрушева.

"По итогам трех кварталов текущего года сданы девять объектов. Таким образом, всего введено в эксплуатацию 131 очистное сооружение в рамках федеральных проектов Минприроды по оздоровлению Волги и Байкала. До конца года должны завершиться работы еще на шести. Отмечу, что 30% из введенных объектов по заключениям Росприроднадзора уже сейчас функционируют эффективно. А эту работу мы начинали практически с нуля", - сказал Патрушев, чьи слова приводятся в сообщении.

При этом он выделил опыт работы Татарстана - в 2025 году регионом выстроена грамотная система по завершению пусконаладочных процедур на всех 15 объектах, и 12 из них уже соответствуют нормативам. Патрушев подчеркнул, что такую положительную практику необходимо тиражировать. Он поручил Минприроды России организовать посещение объектов в регионах с успешными практиками - Татарстане и Нижегородской области.