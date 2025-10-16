В Приамурье предложили увеличить штрафы за нарушение правил реализации алкоголя

Также в регионе отметили необходимость установления ответственности для собственника помещения, которое используется под точки продажи алкоголя

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Увеличение штрафов за нарушение правил реализации алкогольный продукции необходимо для повышения эффективности мероприятий по региональному госконтролю за оборотом алкоголя. Такое мнение высказала заместитель министра экономического развития Амурской области Татьяна Величко.

"[Необходимо] усилить ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП (Нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции - прим. ТАСС). <...> У нас практика уже около 400 судов, арбитражных судов и судов общей юрисдикции. У нас большой опыт, мы уверены в своей позиции. Мы хотим вот этим повышением "напугать" бизнес, чтобы они поняли о чем речь. Опыт такой у нас есть", - сказала она в ходе круглого стола в Совфеде, посвященного совершенствованию механизмов противодействия незаконному обороту алкогольной продукции.

Кроме того, Величко отметила необходимость возврата права на незамедлительное возбуждение уголовного производства без проведения контрольных мероприятий в случае, если в материалах содержатся достаточные данные, указывающие на наличие события административного правонарушения в сфере регулирования алкогольной продукции.

Величко также подчеркнула необходимость установления ответственности собственника помещения, которое используется под точки продажи алкогольной продукции. "Собственник должны знать, и они знают, что происходит. <...> Это правильно будет установить такую ответственность. Эти меры, мы считаем, позволят существенно повысить эффективность госконтроля, обеспечить соблюдение установленных законом требований", - добавила она.