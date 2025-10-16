В Москве открыли Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. XIX Международный фестиваль дикой природы "Золотая черепаха", в рамках которого в Новой Третьяковке на Крымском Валу можно будет увидеть свыше 400 фотографий дикой природы, открылся в Москве, передает корреспондент ТАСС. Для всех желающих выставка заработает с 17 октября.

"Фестиваль "Золотая черепаха" - это международный фестиваль дикой природы, который включает три элемента: фотоконкурс с фотографией дикой природы, это второй по значимости фотоконкурс для фотографов дикой природы в мире. Второе - это целый набор образовательных мероприятий - уже с завтрашнего дня <...> начнутся визиты школьников, будут приходить группы старшего поколения. Для нас большая честь принимать участников СВО, членов их семей", - сказала журналистам на открытии руководитель столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Юлия Урожаева.

Кроме того, по ее словам, на фестивале работает специальный проект "Белая книга" для людей с ограничением по зрению, который позволяет им в буквальном смысле прикоснуться к красоте природы. "Что касается номинации "Дикая природа Москвы" <...>, она призвана показать неизведанные уголки дикой природы столицы. У нас в этом году рекордное количество работ - больше тысячи работ от 191 участника на эту номинацию, здесь представлены победители. Для нас это очень важно, потому что мы считаем, что сохранить природу мы можем только вместе с москвичами", - добавила Урожаева.

Руководитель департамента отметила, что число посетителей "Золотой черепахи" каждый год растет, в этом году ожидается свыше 80 тыс. человек.

В пресс-службе департамента уточнили, что на площади более 3 тыс. кв.м представлено более 400 лучших работ - финалистов творческого конкурса дикой природы The Golden Turtle, в котором в 2025 году приняло участие 3 576 авторов из 96 стран, всего на конкурс получено 14 914 работ. Посетители смогут увидеть образы дикой природы в работах звезд мировой фотографии. В этом году в экспозиции фестиваля с помощью искусственного интеллекта будут оживлены самые яркие образы диких животных, а полюбившаяся посетителям зона "Познание микромира" будет представлена коллекцией макроснимков Белого моря. Московской природе посвящена специальная номинация фотоконкурса "Дикая природа Москвы" и отдельный зал экспозиции, в котором посетители смогут увидеть биоразнообразие мегаполиса, выразительные образы дикой природы столицы: редких птиц, животных, растения.

Эколого-просветительская программа мероприятий насчитывает более 1 тыс. событий: лектории, творческие встречи, мастер-классы, кинопоказы фильмов в традиционном формате и формате VR. Выступит более 100 спикеров, среди них фотографы дикой природы мировой величины, известные путешественники, эксперты в области экологии, зоологи, биологи, ученые, писатели, представители заповедников и национальных парков со всей страны и из Москвы.