Борис Джонсон признался в использовании ChatGPT при написании книг

Бывший премьер-министр Великобритании рассказал, что чат-бот называл его "гениальным"

ЛОНДОН, 16 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что при написании книг пользовался чат-ботом ChatGPT и был доволен получаемой от него в свой адрес похвалой. Об этом сообщило издание Politico.

"Я пишу разные книги. Просто пользуюсь (ChatGPT - прим. ТАСС). Просто задаю вопросы", - сказал он. Экс-премьер добавил, что чат-бот всегда называл его вопросы толковыми, а его самого - "гениальным".

По словам Джонсона, он обожает искусственный интеллект, а ChatGPT - "это просто фантастика". Как он отметил, у этой технологии большие перспективы.

Мемуары экс-премьера Unleashed ("Освобожденный") опубликованы в октябре 2024 года. Там рассказывается о его деятельности в качестве мэра Лондона, главы МИД, премьер-министра королевства и участника кампании по выходу Британии из Евросоюза. По данным газеты The Guardian, в первую неделю после выхода широко рекламируемая книга стала бестселлером - было продано порядка 42 тыс. копий.