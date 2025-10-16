Реклама на ТАСС
Задержанные в Грузии россияне не обращались в Секцию интересов РФ

В диппредставительстве выразили готовность оказывать необходимое консульское содействие задержанным гражданам России
Редакция сайта ТАСС
13:32
обновлено 13:50
© Секция интересов РФ при Посольстве Швейцарии в Грузии

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Задержанные в Грузии по обвинению в нелегальных финансовых транзакциях граждане России, их адвокаты или родственники не обращались в Секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"За какой-либо помощью задержанные, их адвокаты либо родственники в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии не обращались. В рамках имеющихся полномочий готовы оказывать необходимое консульское содействие задержанным гражданам России", - сообщили в Секции интересов РФ. 