Задержанные в Грузии россияне не обращались в Секцию интересов РФ

В диппредставительстве выразили готовность оказывать необходимое консульское содействие задержанным гражданам России

ТБИЛИСИ, 16 октября. /ТАСС/. Задержанные в Грузии по обвинению в нелегальных финансовых транзакциях граждане России, их адвокаты или родственники не обращались в Секцию интересов РФ при посольстве Швейцарии в Грузии. Об этом сообщили ТАСС в диппредставительстве.

"За какой-либо помощью задержанные, их адвокаты либо родственники в Секцию интересов России при посольстве Швейцарии в Грузии не обращались. В рамках имеющихся полномочий готовы оказывать необходимое консульское содействие задержанным гражданам России", - сообщили в Секции интересов РФ.