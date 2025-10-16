В Праге линия метро прервала работу на пять часов из-за щенка в тоннеле

Поймать животное удалось с привлечением пожарных

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 16 октября. /ТАСС/. Движение поездов на линии А пражского метро было остановлено на пять часов из-за оказавшегося в тоннеле щенка немецкой овчарки. Об этом сообщил новостной портал Idnes.

По его данным, щенок спрыгнул с платформы станции метро "Мотол" на рельсы и сразу же скрылся в тоннеле. Дежурные диспетчеры на линии А, одной из трех в столичном метрополитене, немедленно обесточили участок подземки, где находился щенок, и вызвали полицию.

Стражам порядка, которые пытались поймать собаку с 09:00 (10:00 мск), удалось это сделать с привлечение пожарных только в 14:00 (15:00 мск) на станции "Малостранская", которая примерно на 10 км удалена от станции "Мотол". На время проведения в метрополитене операции по спасению щенка для пассажиров линии А властями города были организованы дополнительные рейсы наземного общественного транспорта.

Полиция в Х подтвердила, что щенка удалось поймать. Это примерно годовалая девочка. Стражам порядка предстоит выяснить, где ее дом и кто ее хозяин. Участники операции по спасению овчарки дали ей прозвище "Метроуш" - любительница метро.