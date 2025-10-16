В Якутске выявили превышение ПДК загрязняющих веществ на месте капремонта дороги

Подрядной организации по дорожному строительству объявлено предостережение

ЯКУТСК, 16 октября. /ТАСС/. Превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в 14 раз выявлено в воздухе Якутска на участке одной из улиц, где идет капитальный ремонт дороги. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Якутии.

"За прошедшие сутки установлено превышение ПДК концентрации в атмосферном воздухе по взвешенным частицам РМ2,5 и РМ10 в 14 раз на участке ул. Ойунского (от ул. Петровского до ул. Каландаришвили), где в настоящее время продолжается капитальный ремонт дорожного полотна. В отношении подрядной организации по дорожному строительству МКУ "Главстрой" ГО "Город Якутск" ЗАО "Дороги Саха" объявлено предостережение", - говорится в сообщении.

Ситуация с качеством атмосферного воздуха остается на контроле управления.