Статья

Как защитить свои права, если задерживают зарплату и требуют перерабатывать

В первой половине 2025 года в Роструд поступило около 12,8 тыс. обращений от граждан России. Подавляющее большинство из них касалось нарушений трудового законодательства. Лидером среди жалоб стала проблема задержек зарплаты, однако немалую долю занимают также претензии, связанные с процессом приема на работу, занижением окладов и конфликтами, возникающими при увольнении

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Если работодатель задерживает зарплату

Согласно статистике, предоставленной Рострудом, наибольшее количество жалоб сотрудников связано с денежными вопросами. Работники часто сталкиваются не только с задержками заработной платы, но и с несвоевременной выплатой отпускных, расчетных при увольнении и прочих положенных сумм.

В статье 236 Трудового кодекса РФ четко указано: если работодатель задержал выплату хотя бы на один день, он обязан возместить работнику не только сам долг, но и начислить компенсацию. Ее размер составляет не менее 1/150 действующей ключевой ставки Банка России от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. Начисление процентов продолжается вплоть до дня погашения долга, включая сам день выплаты. И даже если задержка произошла по техническим или организационным причинам, это не освобождает работодателя от ответственности.

Пример расчета. Если работодатель должен был выплатить отпускные в размере 10 000 рублей в понедельник, но перечислил их только в пятницу, при ключевой ставке Банка России в 18% компенсация составит не менее 48 рублей:

10 000 × 0,18 × 1/150 × 4 (количество дней просрочки).

В некоторых организациях коллективный договор, трудовой договор или локальные нормативные акты могут предусматривать увеличенный размер компенсации сотрудникам, которым не выплачивают зарплату.

Что грозит виновному в задержке зарплаты

Систематическая задержка зарплаты дольше трех месяцев может стать основанием для уголовного преследования работодателя. Если же выплаты ниже уровня федерального МРОТ или отсутствуют совсем, привлечь к ответственности можно уже по истечении двух месяцев. Руководителя признают виновным, если доказано, что задержка вызвана его личной выгодой или корыстным умыслом.

Возможные наказания в таком случае:

штраф до 120 тыс. рублей или в размере дохода за срок до одного года;

лишение права занимать определенные должности или вести определенные виды деятельности сроком от одного до трех лет;

принудительные работы;

лишение свободы до трех лет.

Если задержка выплат привела к тому, что работник полностью остался без средств на жизнь и пропитание, наказание ужесточается:

штраф до 500 тыс. рублей или в размере дохода нерадивого начальника за период до трех лет;

лишение свободы до пяти лет.

Если ситуация не подпадает под уголовную ответственность, наказание предусмотрено Кодексом об административных правонарушениях:

для должностных лиц — штраф 10–20 тыс. рублей;

для индивидуальных предпринимателей — 1–5 тыс. рублей;

для организаций — 30–50 тыс. рублей.

Повторные нарушения увеличивают суммы штрафов:

должностные лица — 20–30 тыс. рублей;

ИП — 10–30 тыс. рублей;

организации — 50–100 тыс. рублей.

Режим работы и правила переработок

Статья 91 Трудового кодекса устанавливает, что нормальная продолжительность рабочей недели не должна превышать 40 часов. Работодатели обязаны вести точный учет рабочего времени каждого сотрудника. Для этого используются табели, в которые вносятся все отработанные часы.

Если сотрудник привлекается к сверхурочной работе, факт переработки фиксируется в документах. Переработка допускается только по распоряжению руководителя и с письменного согласия работника.

Существуют исключения, когда согласие работника не требуется:

предотвращение или устранение последствий аварий или катастроф;

восстановление подачи коммунальных услуг (тепло, вода, газ);

ремонт систем освещения, канализации;

восстановление связи или транспортного сообщения.

Любая сверхурочная работа оплачивается по повышенным тарифам или компенсируется дополнительным временем отдыха. Аналогичные правила применяются к работе в выходные и праздничные дни.

Предельная продолжительность переработок по закону — не более 4 часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год.

Нарушение порядка привлечения к переработкам или неправильная их оплата влечет штраф:

первое нарушение — для должностных лиц и ИП 1–5 тыс. рублей, для организаций 30–50 тыс. рублей;

повторное — для должностных лиц и ИП до 20 тыс. рублей, для организаций до 70 тыс. рублей.

Внутренние правила и обязательные документы

Рабочие процессы в любой организации регулируются локальными нормативными актами. Согласно требованиям Трудового кодекса, работодатель обязан знакомить сотрудников с ними под подпись, чтобы каждый знал свои права и обязанности.

Хотя строгого перечня обязательных документов в законе нет, трудовая инспекция при проверках всегда обращает внимание на наличие таких актов, как:

"Правила внутреннего трудового распорядка";

"Положение об оплате труда";

"Положение о работе с персональными данными";

инструкции по охране труда.

Если хотя бы одного из этих документов нет, это является нарушением прав работников и влечет административную ответственность.

Содержание внутренних актов также проверяется. Одним из обязательных пунктов является порядок индексации заработной платы. В документе должно быть указано, как часто и по каким критериям будут повышаться выплаты — с учетом инфляции, роста потребительских цен или изменения прожиточного минимума. Отсутствие таких положений также расценивается как нарушение.

Как защитить свои права

Задержки зарплаты или другие нарушения трудовых прав — даже незначительные — могут стать основанием для обращения с жалобой. Чтобы действовать эффективно, полезно заранее изучить соответствующие статьи Трудового кодекса и Кодекса об административных правонарушениях, а затем выбрать подходящий способ защиты.

1. Самозащита работника. Если работодатель не платит зарплату дольше 15 дней, сотрудник имеет право приостановить выполнение трудовых обязанностей до момента полного расчета. Для этого необходимо письменно уведомить руководство или непосредственного начальника. В период простоя за работником сохраняются все гарантии, и препятствовать такому шагу работодатель не имеет права.

2. Обращение в профсоюз. Профсоюзные организации имеют право контролировать соблюдение работодателями трудового законодательства, коллективных договоров и соглашений. Получив письменное обращение, компания обязана в течение семи дней рассмотреть требования и ответить, какие меры приняты для устранения нарушений. Контакты нужного профсоюза можно найти на сайте Федерации независимых профсоюзов России.

3. Комиссия по трудовым спорам. Если в организации создана комиссия по индивидуальным трудовым спорам, работник может подать туда заявление в течение трех месяцев со дня, когда узнал о нарушении. Рассмотрение спора проводится при личном присутствии сотрудника или его представителя, а заочное заседание возможно только с письменного согласия работника. Решение комиссии можно обжаловать в течение 10 дней, после чего оно должно быть исполнено не позднее чем через три дня.

4. Онлайн-инструменты Роструда. На портале онлайнинспекция.рф размещен удобный навигатор с пошаговыми инструкциями как для работников, так и для работодателей. Также работает электронный сервис урегулирования разногласий: сотрудник направляет обращение в адрес работодателя, и у того есть 14 дней, чтобы выплатить зарплату или решить другие вопросы. Если договориться не удалось, жалоба автоматически передается в трудовую инспекцию. По данным Роструда, в половине случаев спор удается урегулировать без вмешательства контролирующих органов.

Куда обращаться при серьезных нарушениях

Если предпринятые шаги не дали результата, остается подключить государственные структуры:

ФНС — при проблемах с налоговыми или страховыми отчислениями;

Роструд — при задержке зарплаты, отпускных, нарушениях при приеме на работу;

прокуратура — при "серой" зарплате, выплатах ниже прожиточного минимума, незаконных штрафах, принуждении к увольнению или безосновательном расторжении договора;

суд общей юрисдикции — как последняя инстанция для защиты прав.

В суд можно обратиться в течение трех месяцев с момента, когда стало известно о нарушении. По делам, связанным с увольнением, срок сокращается до одного месяца со дня получения приказа или трудовой книжки. Если спор касается задержки зарплаты или других выплат, иск примут в течение года с даты невыплаты.

Все судебные расходы и госпошлины при подаче иска ложатся на работодателя, а не на работника.

Защитить свои трудовые права может каждый сотрудник. При задержке или снижении зарплаты закон предоставляет конкретные инструменты: самозащиту, обращение в профсоюзы, комиссии по трудовым спорам, надзорные органы и суд. Своевременные действия помогают не только получить положенные выплаты, но и привлечь к ответственности недобросовестного работодателя, минимизируя финансовые и личные риски.