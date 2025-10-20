Статья

Крымский орел и советский ас: как Амет-Хан Султан бил немцев и готовил космонавтов

Один из самых результативных советских летчиков Амет-Хан Султан, который родился 20 октября 1920 года, прошел Великую Отечественную войну от первого до последнего дня. Сначала он с нашими войсками отступал от молдавской земли к берегам Волги, а затем вместе с Красной армией устремился на запад, завершив бои в небе Берлина

Редакция сайта ТАСС

Амет-Хан Султан © Ю. Скуратов/ Госкаталог/ Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва"

Выдающийся истребитель летал — не считая учебных машин — последовательно на советских И-16 и И-153 "Чайке", английском "Харрикейне", отечественных Як-7б и Як-1, американской "Аэрокобре", наконец, на Ла-7. Всего Амет-Хан Султан выполнил 603 боевых вылета, сбил лично или в группе с товарищами 49 неприятельских самолетов. За совершенные подвиги летчика дважды удостоили звания Героя Советского Союза.

Тайна имени и решение стать истребителем

Амет-Хан родился в крымской Алупке на берегу Черного моря 105 лет назад. Его отец Султан родом из Дагестана, из народности лакцев, по профессии лудильщик. А мать Насибе — крымская татарка, из крестьян. В семье Амет-хан росли два сына и дочь, но Фатима прожила всего около четырех лет. По данным историка авиации Андрея Симонова, в свидетельстве о рождении будущего героя записано: имя младенца — Амет, имя отца — Султан, фамилия отца — Амет-хан. Формально получается, что летчика звали Амет Султанович Амет-хан. Тем не менее в наградных и прочих документах он значился как Амет-Хан Султан, а в графе "национальность" указывалось "татарин".

В ауле, где родился Султан, люди славились умением ходить по канату — кто знает, может, оттого на каком-то генном уровне старший сын и получил отличную координацию, бесстрашие, умение мгновенно оценивать обстановку и принимать верные решения. Но первое время он ничем не отличался от своих сверстников.

В 1936 году Амет-Хан Султан окончил семилетку в Алупке, в следующем году — железнодорожное фабрично-заводское училище в Симферополе. Затем работал слесарем по ремонту паровозов в Симферопольском депо и параллельно учился летному делу в местном аэроклубе.

В Красную армию вступил в феврале 1939 года, решив стать летчиком-истребителем. В марте 1940-го окончил Качинскую военную авиационную школу, поступил на службу в 122-й истребительный авиаполк (иап), который дислоцировался в белорусском Бобруйске. Летом молодого летчика перевели на юго-восток страны в 4-й иап, после чего вместе с другими частями ВВС 9-й армии Южного фронта Амет-Хан принимал участие в освобождении Бессарабии от оккупации королевской Румынии, прикрывая наземные войска.

В небе войны

Впервые в схватку с фашистами младший лейтенант Амет-Хан вступил 22 июня 1941 года. А уже 17 июля — после выполнения 21 боевого вылета на штурмовку немецко-румынских войск в районах Кишинева, Бендер, Тирасполя и разведки — летчика представили к ордену Красной Звезды. Затем была Уманская операция, и полк вывели в тыл, направив в Кинешму переучиваться на прибывшие британские истребители "Харрикейн". При этом 4-й иап одновременно осуществлял противовоздушную оборону Ярославля, Рыбинска, других близлежащих городов Поволжья, которые с осени 1941-го противник бомбил уже не раз.

© Госкаталог/ Государственный историко-мемориальный музей-заповедник "Сталинградская битва"

Вот случай из 1942 года. В ходе вылета 31 мая лейтенант Амет-Хан Султан обнаружил на высоте 7 300 м неприятельский самолет. Это был Ju 88 из отряда стратегической разведки. Обстреляв врага, советский летчик все же не смог его уничтожить: или закончились боеприпасы, или отказала система управления огнем. Тогда он протаранил немца ударом левого крыла своего "Харрикейна" — при этом оно застряло в загоревшемся "юнкерсе". При сильном ударе лейтенант в кровь разбил голову о приборную доску. Но не это было самое страшное. Крыло немецкого самолета повредило фонарь кабины советского истребителя и максимально затруднило возможность выбраться. Амет-Хан с трудом сумел освободиться из ловушки и воспользоваться парашютом.

Сохранилось свидетельство местной жительницы Александры Удаловой: "Весной 42-го года от военкомата меня послали учиться на курсы трактористов. В мае начали самостоятельно пахать. Ранним утром 31-го числа с подругой Саней Викуловой работали за Дымокурцами (12 км восточнее Ярославля — прим. авт.). Трактор заглох, и мы стали ждать ремонтников. Вдруг в небе показались два самолета. Разгорелся бой. Мы знали, что немцы пытались уничтожить железнодорожный мост через Волгу. Самолеты столкнулись, вспыхнуло пламя. Немец упал в Ляпинские карьеры, рядом с Волгой. От испуга моя Саня спряталась под трактор, а я буквально окаменела. Прямо на нас спускался парашютист. Опомнилась под розовым куполом. Передо мной лежал человек среднего роста, красавец, черные волосы виднелись из-под шлема, на щеке — кровь. "Ты откуда?" — спросила я. Он показал пальцем вверх и потерял на какое-то время сознание. Вскоре нас окружили детвора и колхозники. Бригадир Федор Котов повел летчика домой в Дымокурцы".

Двух уцелевших немецких летчиков выловили из Волги и пленили, а обломки "юнкерса" выставили для всеобщего обозрения на Советской площади Ярославля. Городской комитет обороны вручил Амет-Хану Султану именные часы и почетную грамоту. Государственной наградой за таран и первую личную победу стал орден Ленина. Кстати, в наградном указана дата 30 мая, но дело было 31-го.

На правах аса

В начале июля того же года 4-й иап переформировали, разделив на две части. Одна осталась в ПВО, а другая, где оказался и Амет-Хан, отправилась на Брянский фронт, войдя в состав 287-й истребительной авиадивизии (иад). Сразу же приступили к боевым вылетам. 6 июля здесь были одержаны первые победы, причем два сбитых "мессершмитта" в группе занесли на счет Амет-Хана. С 6 по 28 июля летчики полка сбили в ходе 196 воздушных боев 40 самолетов противника.

Во второй половине августа 1942-го полк перевооружили истребителями Александра Яковлева, в составе 288-й иад он действовал на Сталинградском фронте. В огненном небе Сталинграда, где враг собрал огромные силы, Амет-Хан стал уже признанным мастером воздушного боя, на которого равнялись другие. Менее чем за месяц он добился в воздушных схватках 12 побед (5 личных и 7 групповых) при 110 боевых вылетах. Однажды он и сам был сбит, снова воспользовался парашютом. В конце сентября в числе сильнейших летчиков фронта Амет-Хана перевели в состав полка асов 8-й воздушной армии — 9-го гвардейского иап. Там он и воевал до конца войны.

Пока же он продолжал боевую работу на Южном фронте. И Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 августа 1943 года Амет-Хан Султан был удостоен звания Героя Советского Союза.

В этом месяце гвардейцев вывели в тыл в район Новошахтинска Ростовской области для пополнения летным составом и получения новых машин — "Аэрокобр". Примерно год полк сражался на этих машинах. Перед боями Амет-Хан прикладывал немало сил для передачи опыта новичкам.

В ходе схваток над Южным фронтом он часто вылетал на "свободную охоту", считая ее одним из наиболее эффективных средств борьбы с авиацией и наземными целями неприятеля. Во время прикрытия ударных самолетов советский ас, на борту истребителя которого теперь красовался орел, как отмечалось в документах, "демонстрировал исключительную надежность".

В полной мере это проявилось в ходе ожесточенных боев за освобождение Крыма. Амет-Хан неоднократно проносился на малой высоте над родной Алупкой. В донесении командира 6-й гв. бомбардировочной дивизии за апрель 1944 года в штаб 6-й гв. истребительной дивизии указывалось: "Личный состав дивизии выражает свою признательность и благодарность вашим подчиненным за отличное обеспечение прикрытия наших экипажей — они не допустили ни одной потери бомбардировщиков от огня "мессершмиттов" и "фокке-вульфов", даже в тех случаях, когда при выполнении противозенитных маневров строй бомбардировщиков растягивался, а поврежденные зенитным огнем самолеты сильно отставали… Примером мужества и мастерства может служить гвардии майор Амет-Хан Султан, который отбил атаки FW 190 по отставшему Пе-2 гвардии капитана Федора Палия (впоследствии командир бомбардировочного авиаполка, Герой Советского Союза — прим. авт.), сопровождая его до самой посадки".

Амет-Хан Султан (3-й справа) с летчиками 6-й гвардейской истребительной дивизии © Госкаталог/ Музей-заповедник героической обороны и освобождения Севастополя

Во время отпуска в освобожденной от врага Алупке Амет-Хан стал свидетелем депортации крымских татар, которых обвиняли в массовых случаях сотрудничества с оккупантами и в активной борьбе с крымскими партизанами. Был арестован и предан суду младший брат Имран — как член вспомогательной крымско-татарской охранной полиции, вовлеченной в военные преступления. В то же время версия, будто Герой Советского Союза защитил своих родителей от депортации, не соответствует действительности. Ей подвергались семьи крымских татар, а они были разных национальностей и под действие постановления Государственного комитета обороны от 11 мая 1944 года о выселении крымских татар с территории полуострова не попадали.

Вскоре вместе со всем полком Амет-Хан прошел программу переучивания на новый истребитель Ла-7, а в конце октября перелетел на 3-й Белорусский фронт, вступив в сражение за Восточную Пруссию. Последний в той войне для него — 150-й, воздушный бой Амет-Хан Султан провел над Берлином, сбив 29 апреля 1945 года взлетающий с аэродрома Темпельхоф истребитель FW 190 (немецкий летчик успел выброситься с парашютом). Одержав 30-ю личную победу, Амет-Хан приземлил свою машину на центральный аэродром германской столицы, когда вокруг еще шла интенсивная стрельба. Вскоре аса вторично наградили медалью "Золотая Звезда".

На испытательной работе

Через несколько месяцев после Победы прославленного летчика направили на учебу в Военно-воздушную академию в подмосковном Монино. Но не задалось… Амет-Хан написал рапорт с просьбой об отчислении, был уволен в запас в звании майора, а затем, оставшись без работы, впал в уныние. Но благодаря поддержке и помощи боевых друзей в феврале 1947 года Амет-Хан Султан стал летчиком-испытателем Летно-исследовательского института (ЛИИ) в городе Жуковском. За несколько месяцев он буквально "ожил", стремительно выдвинулся в число лучших в профессии, с успехом выполнял самую различную работу.

Так, вместе с Игорем Шелестом на самолете Ту-2 он осуществил первую в стране полностью автоматическую дозаправку в воздухе. В 1951–1953 годах Амет-Хан совместно с Сергеем Анохиным, Федором Бурцевым и Василием Павловым провел испытания пилотируемого аналога самолета-снаряда КС, названного "Комета". Образец предназначался для отработки аппарата типа "воздух — корабль" в пилотируемом режиме. В одном из полетов двигатель самолета-снаряда не запускался. И только благодаря выдержке Амет-Хана, который не покинул машину, а продолжал попытки — двигатель удалось запустить лишь у самой земли, — опытный аппарат был спасен. За проведение этих испытаний Амет-Хану Султану в 1953 году присудили Сталинскую премию.

Много полетов Амет-Хан выполнил и для отработки систем катапультирования. Ситуации были разные, например, 12 ноября 1958 года во время испытаний катапультного кресла для истребителей Су-7 и Су-9 парашютистом-испытателем Валерием Головиным на двухместном МиГ-15УТИ взорвался пороховой патрон стреляющего механизма. Из-за пробоя топливного бака обе кабины залило горючим, возникла угроза пожара. Головин не мог покинуть кабину из-за деформации кресла. Амет-Хан Султан решил сажать машину. Оба члена экипажа не пострадали.

Он участвовал в подготовке к полетам человека в космос, включая тренировку космонавта №1 Юрия Гагарина, одним из первых отработал приземление спускаемого для возвращения космонавтов аппарата, лично проверял технику выполнения высотных прыжков в костюме-скафандре.

23 сентября 1961 года ему присвоили звание "Заслуженный летчик-испытатель СССР". Всего за время летной работы он освоил 96 типов летательных аппаратов, суммарный налет составил 4 237 часов.

Однако вылет 1 февраля 1971 года завершился трагически.

На летающей лаборатории, созданной на основе Ту-16, испытывался модифицированный опытно-экспериментальный двигатель для перспективного МиГ-23. Согласно заключению аварийной комиссии, причиной катастрофы, в которой погибли шесть членов экипажа и их командир Амет-Хан Султан, "стал обрыв внешних закрылков, находившихся в посадочном положении, при скорости полета по прибору, превышающей 450 км/ч. Причину отклонения закрылков в связи с полным разрушением самолета и уничтожением его фюзеляжа в результате пожара в месте падения установить не удалось".

Летчики-испытатели ЛИИ, коллеги погибших, неоднократно высказывали мнение: столь опытный и подготовленный пилот просто не мог забыть убрать закрылки при наборе высоты. Возможно, причина катастрофы крылась в подвешенном недалеко от топливных баков экспериментальном двигателе. Именно его взрыв мог стать источником случившегося, переломить фюзеляж Ту-16 в трех местах, не позволив никому из семи человек воспользоваться парашютами на высоте около 3 тыс. м.

Военного летчика и заслуженного летчика-испытателя, дважды Героя Советского Союза, кавалера 11 государственных наград, который погиб при исполнении служебных обязанностей, с полагающимися почестями похоронили на Новодевичьем кладбище.

На часто задаваемый ему вопрос, кем он себя считает — татарином или дагестанцем, Амет-Хан Султан неизменно отвечал просто: "Я советский летчик".

Член Ассоциации историков Второй мировой войны, кандидат технических наук Дмитрий Хазанов