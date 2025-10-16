Сотрудникам Пансиона воспитанниц Минобороны вручили награды Минпросвещения РФ

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Сотрудники московского Пансиона воспитанниц Минобороны России получили награды Минпросвещения РФ, сообщили в военном ведомстве.

"В московском кадетском корпусе "Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации" преподавателям и воспитателям вручили награды Минпросвещения России. В церемонии приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов и директор департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Минпросвещения России, Герой России, кавалер ордена Мужества, участник программы "Время героев" Игорь Юргин", - информировали в министерстве.

Там отметили, что в ходе церемонии Кравцов поблагодарил педагогический коллектив Пансиона "за формирование по-настоящему уникального учреждения, которое является примером для других учебных заведений".

В пансионе глава Минпросвещения РФ ознакомился с учебно-материальной базой, классами, аудиториями и лабораториями, а также передал в дар учебного заведения книги романа "Молодая гвардия" Александра Фадеева. Это произведение было в 2023 году возвращено в Федеральные основные общеобразовательные программы.