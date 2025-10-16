В экспертный совет "Знание. Премия" вошли более 300 человек из всех регионов

Они сформируют федеральный шорт-лист в 15 номинациях и выберут лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте России

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Более 300 представителей всех регионов России вошли в состав экспертного совета "Знание. Премия". Об этом сообщает пресс-служба просветительской организации.

"Главная просветительская награда страны "Знание. Премия" анонсировала состав экспертного совета. В него вошли более 300 представителей всех регионов России. Они сформируют федеральный шорт-лист в 15 номинациях, а также выберут лучшего просветителя и просветительский проект в каждом субъекте РФ", - говорится в сообщении.

В совет вошли в том числе председатель комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова, руководитель Национального центра исторической памяти при президенте РФ Елена Малышева, исполнительный директор Российского военно-исторического общества Виталий Мартынюк.

"Чтобы выбрать лучших во всех регионах России, мы разработали объективную систему оценки: каждую заявку рассматривают пять экспертов. Лишь один среди них - из того же региона, что и соискатель. Это исключит любую предвзятость и обеспечит обмен опытом между разными уголками страны", - отметил заместитель гендиректора общества "Знание" Кирилл Хвиль.

"Знание. Премия" - главная просветительская награда страны, которая была учреждена обществом "Знание" в 2021 году для признания достижений педагогов, лекторов, авторов, блогеров, популяризаторов науки и других деятелей просвещения, а также чтобы отметить просветительские проекты и компании из разных сфер. За пять сезонов проект собрал 65 984 заявок из 89 регионов России и 79 зарубежных стран. Юбилейный сезон премии проходит при поддержке генерального информационного партнера - ТАСС.