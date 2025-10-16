Кравцов представил дизайн обложек новых учебников по обществознанию

На обложке учебника для 10-го класса изображен памятник "Рабочий и колхозница", а для 11-го класса - фонтан "Дружба народов"

Редакция сайта ТАСС

© Совет Федерации/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов впервые представил обложки новых единых учебников по обществознанию, которые будут использоваться в школах в 2026-2027 учебном году. Обложки относятся к учебникам для 10-х и 11-х классов, передает корреспондент ТАСС.

"Уже готовы учебники по обществознанию, они тоже единые, государственные. Сейчас я вам покажу две обложки", - сказал он на расширенном заседании комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре по вопросам обеспечения общеобразовательных организаций учениками.

На обложке учебника для 10-го класса изображен памятник "Рабочий и колхозница", а для 11-го класса - фонтан "Дружба народов". На обоих макетах также изображены разные достопримечательности России.

Ранее министр сообщал, что единые учебники по обществознанию с 9-го по 11-й класс начнут использовать в школах с 2026 года.