Участники образовательного заезда от центра "Шум" выработали "Кодекс наставника"

Мероприятие объединило около 100 руководителей средств массовой информации из 50 регионов России

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. "Кодекс наставника" выработали участники тематического заезда "Медианаставник", который прошел на образовательной площадке Центра развития молодежных медиа "Шум" в Калининградской области. Он объединил около 100 руководителей средств массовой информации из 50 регионов России, сообщила пресс-служба Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Цель заезда заключалась в том, чтобы показать, насколько важным и эффективным инструментом может быть наставничество в развитии кадров региональных средств массовой информации. В ходе практических сессий и групповой работы они выработали свой "Кодекс наставника", определили ключевые ценности и принципы взаимодействия между наставником и наставляемым, обозначили шаги по созданию и развитию такой системы наставничества на местах", - говорится в сообщении.

По оценке руководителя Центра развития молодежных медиа "Шум" Татьяны Мандрыкиной, "особенно важно, чтобы региональные средства массовой информации развивались не только технически, но и становились живыми центрами притяжения талантливых людей, площадками, где рождается новое качество журналистики и управленческой культуры".

Для того чтобы формируемая система была устойчивой, необходимо, считает она, чтобы в ней существовала культура наставничества, была культура поддержки, преемственности и взаимного уважения. "Мы уверены, что будущее медиасферы за сотрудничеством, взаимной поддержкой и доверием", - отметила Мандрыкина.

Директор АНО "Герой будущего времени" Наиля Анварова убеждена, что региональные СМИ - место, где формируется общественное мнение и доверие к профессии журналиста. "Именно здесь, в регионах, рождаются будущие лидеры медиасферы, и поэтому так важно создавать для них возможности роста, поддержки и обмена опытом. Наставничество становится тем самым мостом между поколениями, который позволяет сохранять профессиональные традиции и при этом смело двигаться вперед", - говорит она.

По итогам трехдневной работы участники тематического заезда "Медианаставник" представили собственные концепции развития наставничества в медиасфере. "Итоговые документы станут методической базой для дальнейшего тиражирования модели медианаставничества в регионах России, что позволит повысить качество подготовки кадров, укрепить горизонтальные связи внутри профессионального сообщества и создать устойчивую систему преемственности в отечественных средствах массовой информации", - подчеркивается в сообщении.

О событии

Событие реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" (федеральный проект "Россия - страна возможностей"). Организаторами являются Автономная некоммерческая организация "Молодежный центр "Шум", "Центр молодежи" и правительство Калининградской области. Образовательная программа реализована в партнерстве с АНО "Социально-культурный центр "Герой будущего времени".

Центр развития молодежных медиа "Шум" был открыт 4 апреля 2024 года. Ключевые проекты центра - Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум" платформы Росмолодежь.Форумы и одноименная Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики.

ТАСС - информационный партнер форума.