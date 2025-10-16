Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяОбщество

Участники образовательного заезда от центра "Шум" выработали "Кодекс наставника"

Мероприятие объединило около 100 руководителей средств массовой информации из 50 регионов России
Редакция сайта ТАСС
14:33

КАЛИНИНГРАД, 16 октября. /ТАСС/. "Кодекс наставника" выработали участники тематического заезда "Медианаставник", который прошел на образовательной площадке Центра развития молодежных медиа "Шум" в Калининградской области. Он объединил около 100 руководителей средств массовой информации из 50 регионов России, сообщила пресс-служба Федеральной дирекции молодежных форумов и программ Росмолодежи.

"Цель заезда заключалась в том, чтобы показать, насколько важным и эффективным инструментом может быть наставничество в развитии кадров региональных средств массовой информации. В ходе практических сессий и групповой работы они выработали свой "Кодекс наставника", определили ключевые ценности и принципы взаимодействия между наставником и наставляемым, обозначили шаги по созданию и развитию такой системы наставничества на местах", - говорится в сообщении.

По оценке руководителя Центра развития молодежных медиа "Шум" Татьяны Мандрыкиной, "особенно важно, чтобы региональные средства массовой информации развивались не только технически, но и становились живыми центрами притяжения талантливых людей, площадками, где рождается новое качество журналистики и управленческой культуры".

Для того чтобы формируемая система была устойчивой, необходимо, считает она, чтобы в ней существовала культура наставничества, была культура поддержки, преемственности и взаимного уважения. "Мы уверены, что будущее медиасферы за сотрудничеством, взаимной поддержкой и доверием", - отметила Мандрыкина.

Директор АНО "Герой будущего времени" Наиля Анварова убеждена, что региональные СМИ - место, где формируется общественное мнение и доверие к профессии журналиста. "Именно здесь, в регионах, рождаются будущие лидеры медиасферы, и поэтому так важно создавать для них возможности роста, поддержки и обмена опытом. Наставничество становится тем самым мостом между поколениями, который позволяет сохранять профессиональные традиции и при этом смело двигаться вперед", - говорит она.

По итогам трехдневной работы участники тематического заезда "Медианаставник" представили собственные концепции развития наставничества в медиасфере. "Итоговые документы станут методической базой для дальнейшего тиражирования модели медианаставничества в регионах России, что позволит повысить качество подготовки кадров, укрепить горизонтальные связи внутри профессионального сообщества и создать устойчивую систему преемственности в отечественных средствах массовой информации", - подчеркивается в сообщении.

О событии

Событие реализуется в рамках национального проекта "Молодежь и дети" (федеральный проект "Россия - страна возможностей"). Организаторами являются Автономная некоммерческая организация "Молодежный центр "Шум", "Центр молодежи" и правительство Калининградской области. Образовательная программа реализована в партнерстве с АНО "Социально-культурный центр "Герой будущего времени".

Центр развития молодежных медиа "Шум" был открыт 4 апреля 2024 года. Ключевые проекты центра - Всероссийский молодежный образовательный форум "Шум" платформы Росмолодежь.Форумы и одноименная Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики.

ТАСС - информационный партнер форума. 

РоссияКалининградская область