Патриарх Кирилл назвал неизбежным конец человеческой цивилизации

Предстоятель РПЦ призвал не искать признаков наступления Апокалипсиса

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что сопряженный со Вторым пришествием Иисуса Христа конец человеческой цивилизации "непременно состоится", однако он не должен быть предметом размышлений верующих христиан. Об этом предстоятель Русской православной церкви заявил в ходе ответа на вопросы участников XI Международного фестиваля "Вера и слово", передает корреспондент ТАСС.

Предстоятель РПЦ призвал не искать признаков наступления Апокалипсиса, отметив важность заботы каждого верующего о собственной душе и образе жизни.

"Но я сейчас хочу сказать самое главное: а какое нам дело, когда все это (исполнение апокалиптических пророчеств - прим. ТАСС) произойдет? Скажите, это наш вопрос? Нет. А что является нашим вопросом? Наша смерть, наша кончина. Вот это и будет для нас Вторым пришествием, потому что предстанем пред Господом, и над нами будет совершен суд. Поэтому не нужно задаваться вопросом, когда это и как это, и сколько еще ждать", - сказал он.

Он напомнил, что "о времени том и часе никто не знает, кроме Сына человеческого". "Это должно нас мобилизовывать на то, чтобы вне зависимости от всяких апокалиптических настроений и старались жить в соответствии с заповедями Божьими, по-христиански, приуготовляя себя к очень скорой для каждого из нас встрече с Господом", - добавил патриарх.

"Поэтому меньше нужно думать об апокалиптике, больше нужно думать о спасении своей собственной души и об образе жизни, от которого зависит, чем для нас будет эта встреча с Господом после нашей личной кончины", - заключил предстоятель Русской православной церкви.