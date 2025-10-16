В Бурятии отремонтировали мост, ведущий к российско-монгольской границе

УЛАН-УДЭ, 16 октября. /ТАСС/. Строители отремонтировали в Тункинском районе Бурятии мост на дороге, ведущей в Монголию. Об этом сообщается на сайте Федерального дорожного агентства (Росавтодор).

"Искусственное сооружение на 196-м км федеральной трассы А-333 Култук - Монды - граница с Монголией привели в нормативное состояние благодаря нацпроекту "Инфраструктура для жизни". Протяженность моста составляет около 66 метров, <...> данный объект имеет стратегическое значение для транспортной инфраструктуры Бурятии: он расположен на пути к пункту пропуска "Монды - Ханх" и обеспечивает надежное автомобильное сообщение между Россией и Монголией по трассе А-333, которая входит в опорную сеть автомобильных дорог РФ", - говорится в сообщении.

В ходе капремонта для монтажа нового пролетного строения было использовано около 80 тонн современных металлоконструкций - для высокой прочности и долговечности. Специалисты установили новые опорные части, смонтировали системы водоотведения, на пролетных строениях, а также на подходах к мосту появилось новое дорожное покрытие.

По данным Минтранса Бурятии, на региональной и местной дорожной сети до конца года будет обновлен 21 мост. "Инфраструктура для жизни" - национальный проект, который стартовал с 1 января 2025 года. Его задача - улучшение жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктуры.