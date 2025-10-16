Основной период ЕГЭ-2026 может пройти с 1 июня по 9 июля

Дополнительный период планируется с 4 по 25 сентября

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Основной период ЕГЭ в 2026 году может пройти с 1 июня по 9 июля. При этом дополнительный период планируется с 4 по 25 сентября, сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

"В соответствии с проектом проведение досрочного периода ЕГЭ планируется с 20 марта по 20 апреля, основного периода - с 1 июня по 9 июля, дополнительного периода - с 4 по 25 сентября", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что сроки начала основного периода ЕГЭ определены в соответствии с требованиями приказа Минпросвещения РФ, который вступил в действие с 1 сентября 2025 года. В соответствии с нормами данного приказа последний день 2025/2026 учебного года приходится на 26 мая.

Откроют основной период 1 июня экзамены по истории, литературе и химии. 4 июня пройдет ЕГЭ по русскому языку, 8 июня - по математике базового и профильного уровней. 11 июня участники ЕГЭ смогут сдать экзамены по обществознанию и физике, 15 июня - по биологии, географии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам.

18 и 19 июня запланировано проведение ЕГЭ по информатике и устной части экзамена по иностранным языкам. С 22 по 25 июня в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи экзаменов по всем предметам. 8 и 9 июля запланированы дни, в которые все выпускники текущего года по желанию могут пересдать один из предметов.