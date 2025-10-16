В поселке под Макеевкой вновь появится аптека после обращения жителей к Пушилину

Аптечный пункт создадут на базе амбулатории, сообщил глава региона

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Аптечный пункт откроется в поселке Ханженково-Северный около Макеевки ДНР после обращения жителей населенного пункта к главе региона Денису Пушилину. Его развертывают на базе местной амбулатории.

Ранее в ходе прямой линии к Пушилину обратились жители поселка, сообщив, что последний аптечный пункт перестал работать, а ближайший - находится в нескольких километрах от населенного пункта.

"По просьбам жителей на следующей неделе откроем аптечный пункт в макеевском поселке Ханженково-Северный. Ближайшая аптека находится далеко, поэтому сразу дал поручение Минздраву решить вопрос. Вместе с жителями проверили, что работа идет по плану. Аптечный пункт в поселке появится на базе амбулатории", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он также сообщил, что жителей волнует восстановление многоэтажек после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Сейчас в 39 из 47 домов запланированные работы выполнены, подрядчик приступил к ремонту оставшихся многоквартирников.

"Системно подойдем к вопросу газификации, прежде всего многоквартирных домов поселка Ханженково-Северный. Поручил управляющей компании решить этот вопрос совместно с "Донбассгазом" и проинформировать жителей о сроках", - отметил глава.