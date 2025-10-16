Белорусский депутат Мирончик: более 70% белорусов в быту говорят на русском языке

Зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию отметил, что интерес к его изучению в стране обусловлен высокой социальной востребованностью в разных сферах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 октября. /ТАСС/. Свыше 70% населения Белоруссии в повседневном общении используют русский язык, такие данные привел зампредседателя комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по науке и образованию, член постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по образованию, культуре и науке Михаил Мирончик на международной конференции "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ". Он отметил, что интерес к его изучению в стране обусловлен высокой социальной востребованностью в разных сферах.

"Республика Беларусь - это страна, в которой русский и белорусский языки являются государственными и равными по своему статусу. <…> Согласно последним данным переписи населения, родным языком белорусский назвали 54% населения, русским - более 42%. При этом в повседневном общении русский язык использует более 71% населения Белоруссии. Как видно, русский язык считают родным достаточно большое количество граждан, а в повседневном общении практически использует его большинство", - сказал Мирончик.

Он отметил, что интерес к изучению русского языка в Белоруссии вызван его высокой востребованностью как языка науки, образования, культуры, экономики, межнационального общения.

Мирончик напомнил, что сегодня в Белоруссии каждому гражданину гарантируется право выбора обучения и воспитания на одном из государственных языков. "Примерно 80% учащихся учреждений общего среднего образования обучаются на русском языке. На всех этапах обучения соблюдается принцип паритетности изучения государственных языков", - добавил он.

По его словам, о качестве подготовки по русскому языку в стране свидетельствует тот факт, что в 2024 году по итогам международной олимпиады "Россия и Беларусь: историческая и духовная общность" из восьми дипломов первой степени семь уехали в Белоруссию.

"Наш опыт и достижения в области обучения государственным языкам создает прочную основу для укрепления сотрудничества в этом направлении с другими странами. Совместные усилия могут стать импульсом для развития педагогической науки и практики в рамках общего образовательного пространства. И мы таким опытом готовы с вами поделиться", - резюмировал Мирончик.

О конференции

Вторая международная конференция "Русский язык - основа интеграционного диалога в регионе СНГ" проходит в Санкт-Петербурге с 16 по 17 октября. Организатором мероприятия выступает Межпарламентская ассамблея СНГ, соорганизаторами - Совет Федерации, Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы, Союз переводчиков России, Российская государственная библиотека, Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина и ряд других учреждений.