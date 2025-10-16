Константинов пригласил Ким Чен Ына посетить Крым

Председатель Государственного совета Республики Крым оценил КНДР как развивающееся государство с большими перспективами

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов во время рабочего визита в Пхеньян в составе делегации партии "Единая Россия" пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына посетить Крымский полуостров.

"От имени главы республики Сергея Аксенова, крымчан пригласил лидера КНДР Ким Чен Ына в Крым. Мы высоко ценим позицию руководства страны, внимание к России, отношение к русскому языку, культуре, истории. Уверен, мы сможем выстроить сотрудничество", - написал он.

Константинов оценил КНДР как развивающееся государство с большими перспективами, интересными и современными объектами. Там, по его мнению, большое внимание уделяется вопросам безопасности, поддержки семьи, развитию сельского хозяйства и промышленности. "У детей в КНДР с самых ранних лет воспитывают любовь к Родине, ее истории, чувство ответственности перед страной", - добавил он.