В Подмосковье в конце ноября пройдет семейный форум "Родные - любимые"

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Всероссийский форум "Родные - любимые" пройдет с 28 ноября по 1 декабря 2025 года в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Движения первых.

"Стартовала заявочная кампания для участия во всероссийском семейном форуме Движения первых "Родные - любимые". Форум пройдет с 28 ноября по 1 декабря 2025 года в Московской области. К участию приглашаются семьи, в состав которых входят обучающиеся от 6 до 25 лет, их родители, бабушки и дедушки, а также другие члены семьи", - говорится в сообщении.

Впервые в 2025 году заявку могут подать студенческие семьи.

Зарегистрироваться для участия в форуме можно на сайте будьвдвижении.рф до 24 октября, подав конкурсную заявку, в которой нужно поделиться информацией о себе, своих семейных традициях и достижениях, а также предложить инициативы для совместной реализации с движением и семейным сообществом "Родные - любимые".